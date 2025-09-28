هل تورط بنزيمة في إقالة المدرب لوران بلان؟

كانت الهزيمة الأولى لفريق الاتحاد السعودي هذا الموسم ثقيلة على المدرب الفرنسي لوران بلان الذي أقيل أمس السبت بعد ساعات قليلة من هزيمة أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو (0-2).

وهذه أول هزيمة للعميد في الدوري هذا العام بعد ثلاثة انتصارات متتالية. وجاء في بيان للنادي "يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير للمدرب على جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته القادمة".

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، لعب كريم بنزيمة دورًا في إقالة بلان، حيث عُقد اجتماع أمس السبت بين الساعة العاشرة مساءً ومنتصف الليل. وأفادت التقارير بأن الإدارة استمعت إلى رأي المهاجم الفرنسي، قائد الفريق.

الاتحاد ينفي تورط بنزيمة في إقالة بلان

في المقابل، نفى متحدث باسم النادي احتمال تورط بنزيمة في رحيل المدرب الفرنسي السابق، وفقًا لصحفي محلي.

وقال "نؤكد أن ما نُشر حول التدخل في قرار إقالة المدرب لوران بلان غير دقيق. القرارات الإدارية والفنية للنادي يتخذها مجلس الإدارة بما يخدم مصالح الفريق فقط".

أفادت الصحافة السعودية بأن مكافأة نهاية الخدمة للوران بلان تعادل راتب أربعة إلى خمسة أشهر. وكان راتبه في الاتحاد حوالي 4 ملايين يورو سنويا.

وبالتالي، قد يحصل على ما بين 1.3 و1.6 مليون يورو كمكافأة نهاية خدمة، في حين يستمر عقده حتى يونيو/حزيران 2026.

بعد فوزه بثنائية الدوري والكأس العام الماضي، لا يزال الاتحاد يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، بفارق ثلاث نقاط عن النصر، وخسر مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة (2-1).

في المجمل، خاض بلان 46 مباراة مع الاتحاد، محققًا 34 فوزًا و6 تعادلات و6 خسارات.