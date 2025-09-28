موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يبحث حامل اللقب الأهلي السعودي عن تأكيد بدايته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل ضيفا على الدحيل القطري في الجولة الثانية من المنافسة القارية الأم.

ويأمل الأهلي في تعزيز موقعه في الصدارة أمام الدحيل. ونجح حامل اللقب في اعتلاء الصدارة بفارق الأهداف بفوزه على ناساف في الجولة الأولى (4-2)، في حين يحتل الدحيل المركز الـ11 بعد خسارته أمام الهلال افتتاحا (1-2).

موعد مباراة الأهلي والدحيل

تقام المباراة غدا الاثنين 29 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب "عبد الله بن خليفة" في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، العاشرة والربع (22:15) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

bein sports 1

قناة الكأس 5

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وواجه الأهلي الفرق القطرية ضمن البطولات الآسيوية 25 مرة، محققا 11 انتصارا مقابل 8 هزائم و6 تعادلات.

ويفتقد الأهلي جهود جناحه الأيمن البرازيلي ويندرسون غالينو الذي سيعوّضه مواطنه ماتيوس غونسالفيس، لكنه يدخل المواجهة بحضور أبرز نجومه، وعلى رأسهم الجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني والعاجي فرانك كيسييه.

أما الدحيل، فرغم خسارته في الجولة الأولى أمام الهلال، لكنه لم يقدم أداء سيئا قياسا إلى افتقاده أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة.

ويطمح الفريق القطري إلى تحقيق فوزه الأول، متسلحا باستعادة المعز علي وإدميلسون جونيور والإيطالي ماركو فيراتي، إضافة إلى حضور بقية اللاعبين مثل الإسباني لويس ألبيرتو والبولندي كريستوف بيونتيك وبسام الراوي.

التشكيلتان المتوقعتان

الدحيل القطري: بورك، الراوي، كاستيليتو، أيمن، البريك، لويز، فيراتي، ادميلسون، ألبيرتو، بولبينة، بياتيك.

الأهلي: ميندي، مجرشي، بكر، إيبانيز، الخيبري، محرز، أتانغانا، كيسي، غونسالفيس، البريكان، توني.