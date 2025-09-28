موعد مباراة ريال مدريد ضد كايرات ألماتي بدوري أبطال أوروبا والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد -حامل لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة- ضيفا على كايرات ألماتي من كازاخستان، الذي يشارك لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو لا يزال يعاني من آثار الهزيمة المؤلمة 5-2 أمام غريمه أتلتيكو مدريد السبت، والتي أنهت بدايته المثالية للموسم بعد أن سجل في السابق 7 انتصارات من 7 مباريات في جميع المسابقات.

وفاز الفريق الملكي في المباراة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا على مرسيليا الفرنسي 2-1، بينما خسر ألماتي ضد سبورتينغ لشبونة بنتيجة 4-1، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في أول لقاء على أرضه.

موعد مباراة كيرات ألماتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب ألماتي المركزي.

وتنطلق المواجهة في الثامنة إلا ربعا مساء (19:45) بتوقيت الدوحة والسعودية ومصر، التاسعة إلا ربعا مساء (20:45) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد كيرات ألماتي

beIN SPORTS 1

إلى جانب معاناة ريال مدريد من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد خرج الفريق بإصابتين جديدتين لإيدر ميليتاو وداني كارفاخال.

ورغم أن إصابة كارفاخال ليست خطيرة، فإنه لن يكون متاحا للعب في هذه المباراة على أي حال، إذ يقضي عقوبة إيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء ضد أولمبيك مارسيليا في المباراة الافتتاحية.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد كايرات ألماتي

تيبو كورتوا، راؤول أسينسيو، دين هويسن، ديفيد ألابا، ألفارو كاريراس؛ إدواردو كامافينغا، فيدي فالفيردي، فرانكو ماستانتونو، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.