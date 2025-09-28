كارفخال قائد ريال مدريد يصاب مجددا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض مدافعه وقائده داني كارفخال لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ7 ببطولة الدوري.

وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة (2-5) أمام أتلتيكو مدريد، ليصبح في خطر فقدان الصدارة في حال فوز غريمه التقليدي برشلونة على ريال سوسيداد، اليوم الأحد.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي للنادي على داني كارفخال، تم تشخيص إصابته في عضلة باطن القدم اليمنى، وسيواصل التعافي من الإصابة".

ولم يذكر النادي الملكي مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، لكن تقارير صحفية قدرت مدة غيابه بنحو شهر.

وكان كارفخال تعرض في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لإصابة في الرباط الصليبي أجبرته على الغياب عن الملاعب لمدة 9 أشهر.

ووقتها شخصت إصابة الدولي الإسباني السابق بأنها "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في وتر الركبة في ساقه اليمنى".