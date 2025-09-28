قطر تستضيف المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية بكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) -اليوم الأحد- استضافة قطر للمباريات الثلاث المتبقية في كأس القارات للأندية في ديسمبر/كانون الأول للعام الثاني على التوالي.

وكانت قطر قد استضافت المرحلة النهائية عندما فاز ريال مدريد بالبطولة العام الماضي.

وتأهل باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، مباشرة إلى النهائي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول.

وقبل هذا الموعد بأسبوع، سيلعب كروز أزول المكسيكي، بطل كأس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، أمام بطل كوبا ليبرتادوريس التي ينظمها اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) من أجل الوصول إلى مباراة فاصلة.

وتأهل بيراميدز المصري بالفعل إلى المباراة الفاصلة، وهي مواجهة نصف نهائي بحكم الأمر الواقع، بعد فوزه على الأهلي السعودي الثلاثاء الماضي.

ويواجه الفائز في المباراة الفاصلة باريس سان جيرمان في النهائي.

وتضم البطولة السنوية، التي أقيمت لأول مرة في 2024، أبطال الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا.