شاهد.. مهاجم يخدع حارس ريال مدريد السابق نافاس

عاش كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، ليلة صعبة خلال هزيمة فريقه بوماس الثقيلة 4-1 أمام كلوب أميركا مساء السبت في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

لم يتلقَّ حارس المرمى البالغ من العمر 38 عاما 4 أهداف في مباراة واحدة منذ فبراير/شباط 2023، عندما خسر فريقه نوتنغهام فورست 4-0 أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت اللحظة الأبرز في المباراة في الدقيقة 73، عندما استلم أليخاندرو زينديخاس تمريرة من لاعب نيوكاسل السابق آلان سانت ماكسيمين، ورأى نافاس يبتعد قليلا عن مرماه ليرسل كرة ساقطة فاجأت نافاس، الذي حاول إبعادها دون جدوى.

كان أميركا متأخرا بنتيجة 1-0 في الشوط الأول أمام بوماس، لكنه عادل النتيجة بهدف عكسي سجله ألفارو أنجولو.

ثم منح راؤول زونيغا التقدم لأصحاب الأرض قبل أن يسجل زينديخاس الهدف الثالث بتسديدة ساقطة رائعة، ثم أضاف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 83، محققا ثنائية.

بهذا الفوز، ارتقى كلوب أميركا إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المكسيكي الممتاز برصيد 24 نقطة. ويتأخر لاس أغيلاس بفارق نقطة واحدة عن تولوكا ومونتيري، اللذين يتساويان في رصيد 25 نقطة.