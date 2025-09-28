"لا يمكن أن نظل صامتين".. 48 رياضيا عالميا يطالبون باستبعاد إسرائيل

دعا تحالف من الرياضيين المحترفين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعليق مشاركة إسرائيل في جميع المسابقات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مجموعة من 48 رياضيا قررت التوقيع على عريضة تطالب بطرد إسرائيل والأندية الإسرائيلية من جميع المسابقات الدولية.

ووقّع لاعب نادي موناكو الفرنسي بول بوغبا على هذه المبادرة الشجاعة لينضم إلى المغربي حكيم زياش، وقائد إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق المصري سام مرسي، ولاعب الكريكيت الإنجليزي السابق معين علي، وينتظر ما إذا كانت هذه العريضة ستؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وجاء في البيان: "بصفتنا رياضيين محترفين من خلفيات وأديان ومعتقدات متنوعة، نؤمن بأن الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية".

وأضاف: "لا يمكن للرياضة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُقتل الرياضيون والمدنيون، بمن فيهم الأطفال، بشكل عشوائي وجماعي في غزة".

وتابع البيان "لقد سبق للرياضة الدولية أن تحركت لحماية نزاهة الرياضة ودعم القيم التي تمثلها عندما انتهكت أفعال دولة ما هذه المبادئ بشكل جوهري، بانتهاكها حقوق الإنسان والقانون الدولي".

A group of 48 athletes, including France’s World Cup winner Paul Pogba and England cricketer Moeen Ali, signed a statement demanding Israel’s suspension from international football over its genocide against Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/ozPIHpxMDq — Quds News Network (@QudsNen) September 27, 2025

وأكد أننا "نواجه اليوم اختبارًا جديدًا لضميرنا الجماعي، فالصمت وعدم اتخاذ أي إجراء ليسا خيارين مقبولين".

وطالب بيان "رياضيون من أجل السلام"، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعليق مشاركة إسرائيل في جميع المسابقات فورًا حتى تمتثل للقانون الدولي وتضع حدا لقتل المدنيين والتجويع الواسع النطاق.

وأشار البيان إلى وفاة سليمان العبيد، المعروف باسم بيليه الفلسطيني، الشهر الماضي، والذي قُتل، وفقًا لاتحاد كرة القدم الفلسطيني، عندما هاجمت القوات الإسرائيلية مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب غزة.

وتُنسّق "نجوم سبورتس"، الهيئة التمثيلية الرسمية للرياضيين المسلمين في المملكة المتحدة، بيان "رياضيون من أجل السلام"، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالات من رياضيين "من جميع الأديان" للمساعدة في إيصال رسالتهم إلى أوسع جمهور ممكن.

ووفقًا لعدة وسائل إعلام، قد يصوت أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم سريعًا على تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة وقد يُجرى التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

الرياضيون الموقعون على العريضة

كرة قدم

أنور الغازي، بول بوغبا، حكيم زياش، شيخ دوكوري، سام مرسي، كيشي أندرسون، إلياس كرسي، ريان كولي، حسن حامد، وأيضا رحيم كونتي، سايروس كريستي، سيدو خان، أكواسي أسانتي.

كما وقّع على العريضة تانيل ساليك، يوسف صالح، إدريس الميزوني، عيسى سليمان، مومو دابري، عدي يوسف، فؤاد بشيرو، وكذلك ميشيل ترمانيني، فاروق ميا، إبرا سيكاجا، ياسين النية، لامين كابا شريف، ياكو ميتي، خليل ديرفيس أوغلو، بوي ووترمان، تيتي ينجي، جوناثان بينيتيز.

وانضم أيضا إلى الموقعين أنطونيو سيزا، ليلى بنارس، شيخ دياباتي، هارون حامد، ريتشارد تشين، علي سيساي، وأيضا رضا دورميسي، توفيق أولومويوي، هاري بانايوتو، بانوتشي كامارا، زياد لاركيش، المدرب نايجل بيرسون، علي رغبة.

الكريكت

معين علي

أجاز باتيل

أبطحه مقصود.

الرغبي

إيليس ماكاني

الفروسية

خديجة ملاح

الملاكمة

زاك شيلي

تاي ميتشل

نادي فلسطين لكرة القدم