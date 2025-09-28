الإصابات تعصف بسان جيرمان وبرشلونة قبل لقائهما بدوري الأبطال

ضربت الإصابات باريس سان جرمان وبرشلونة قبل مواجهتهما المنتظرة في دوري أبطال أوروبا، إذ وصل عدد المصابين من الفريقين إلى أكثر من 10 لاعبين.

وخلال الفوز الفريق الباريسي على أوكسير 2-0 أمس السبت في المرحلة الـ6 من الدوري الفرنسي، أصيب كل من البرتغالي فيتينيا والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

إصابات سان جيرمان

ودخل المدرب الإسباني لويس إنريكي المواجهة محروما من خدمات صاحب الكرة الذهبية عثمان ديمبلي وديزيري دويه والبرتغالي جواو نيفيش وقائده البرازيلي ماركينيوس للإصابة، قبل خروج فيتينيا في الدقيقة 35، ثم "كفارا" بين شوطي المباراة، للسبب عينه.

وقال إنريكي الذي سيعرف الأحد أو الاثنين ما إذا كان الثنائي قادرين على خوض القمة في مواجهة برشلونة الإسباني الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الأمر ليس إيجابيا".

وتابع خلال مؤتمر صحافي "للأسف لا يمكنني قول أي شيء، لا تبدو الأمور إيجابية، لكن علينا انتظار تقرير الفريق الطبي -غدا الأحد وبعد غد الاثنين- لمعرفة نوع الإصابة التي تعرض لها كل منهما".

وأضاف "قمنا باستبدال فيتينيا لأنه شعر ببعض المشكلات، ولا أعلم ما إذا كانت هناك إصابة أم لا، لا أريد المخاطرة بأي لاعب".

وأكمل "يجب علينا أن نكون إيجابيين دائما، من السهل أن نكون سلبيين، من المؤسف غياب 5 أو 6 لاعبين أساسيين عن مباراة برشلونة وباريس من الطرفين، هذا أمر مؤسف بالنسبة لي ولهانزي فليك ولمشجعي الفريقين".

وأردف "أعتقد أننا سنبدأ -غدا الأحد- بالتفكير في مواجهة برشلونة، وهو أحد أفضل الفرق في العالم ويلعب كرة قدم هجومية للغاية ويدافع بشراسة، من دواعي سروري مواجهة فريق لديه العقلية عينها".

إصابات برشلونة

على ضفة الفريق الكتالوني، الوضع ليس أفضل لأن هانزي فليك يفتقد خدمات عدة لاعبين عندما يستضيف الفريق الباريسي على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي.

ويغيب عن البرسا كل من:

غافي

رافينيا

الحارس لويس غارسيا

الحارس تير شتيغن

ولكن من المتوقع أن يكون النجم لامين جمال والظهير بالدي جاهزان لخوض المباراة المرتقبة في المسابقة القارية الأم.