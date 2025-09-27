موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يخوض برشلونة، حامل اللقب وثاني الترتيب، اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واضعا نصب عينيه استغلال أي تعثر لريال مدريد أمام أتلتيكو اليوم.

وستكون مواجهة ريال سوسييداد "بروفة" للنادي الكتالوني قبل استضافته باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل في قمة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد

تقام مباراة ريال مدريد الأحد 28 سبتمبر/أيلول على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد

bein sports 1

Dazn laliga

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويفتقد البرسا، جهود رافينيا، وحارس المرمى الجديد خوان غارسيا لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وذكر فريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة أن غارسيا، الذي بدأ كل المباريات منذ انتقاله من إسبانيول هذا الصيف، تعرض لإصابة في الغضروف الهلالي لركبته اليسرى، وسيحتاج إلى جراحة بالمنظار.

ويتوقع برشلونة أن يغيب غارسيا لفترة تمتد من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه أصيب خلال المران اليوم الجمعة.

ووفقا للنادي، فإن رافينيا سيغيب نحو 3 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

ويبدو أن المهاجم البرازيلي، الذي كان لاعبا رئيسيا في فوز برشلونة بلقبي الدوري والكأس، تعرض للإصابة في المباراة التي فاز فيها برشلونة على أوفييدو 3-1 أول أمس الخميس.

في المقابل، يعود النجم لامين جمال إلى تشكيلة الفريق ومن المحتمل أن يشارك بديلا في الشوط الثاني.

التشكيلتان المتوقعتان

برشلونة: تشزني، كوندي، كاسادو كريستنسين، مارتين، بيدري، دي يونغ، بيردغجي، توريس، راشفورد.

ريال سوسييداد: ريميرو، أرامبورو،زوبيلديا، كار، مونوث، مارين، غوروتاشتيغي، منديز، كوبو، أويارزابال، بارينتيخيا.