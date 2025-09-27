موعد مباراة الهلال ضد ناساف في أبطال آسيا والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة
Published On 27/9/2025|
آخر تحديث: 22:57 (توقيت مكة)
يحل الهلال السعودي ضيفا على ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2025-2026.
وسجل الهلال بداية مثالية في البطولة بفوزه في المباراة الأولى على الدحيل القطري 2-1 في المملكة آرينا بالرياض، بينما تعرض ناساف للهزيمة في أول مباراة أمام الأهلي السعودي 2-4.
موعد مباراة الهلال وناساف في أبطال آسيا للنخبة
تقام المباراة يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب باختاكور المركزي.
وتنطلق المواجهة الساعة (16:45) مساء الاثنين بتوقيت قطر والسعودية ومصر، (17:45) بتوقيت الإمارات.
📍وصلنا إلى "أوزباكستان" 🛬 pic.twitter.com/OKEniKA8K7
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 27, 2025
القنوات الناقلة لمباراة ناساف والهلال في دوري أبطال آسيا
- beIN SPORTS 1 (تعليق عبد الله الغامدي)
- الكأس 6 (تعليق خليل البلوشي)
تشكيلة الهلال المتوقعة أمام ناساف
ياسين بونو، تيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، كايو سيزار، مالكوم، ماركوس ليوناردو.
المصدر: الجزيرة + وكالات