مورينيو مدرب بنفيكا يكشف حقيقة التفاوض مع بنزيمة

كشفت تقارير صحفية أن مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو يسعى لإقناع كريم بنزيمة بالانضمام إلى النادي البرتغالي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتولى مورينيو، قيادة بنفيكا منذ أيام قليلة، بعد إقالة مواطنه برونو لاغ.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن عودة نجم الاتحاد السعودي إلى الملاعب الأوروبية باتت أقرب مما يتوقعه كثيرون في حال تمت صفقة انتقاله إلى بنفيكا.

وأضافت أن "السبيشل وان" قرر الاتصال بلاعبه السابق في ريال مدريد قبل أيام قليلة معربا عن رغبته في ضمه إلى فريقه الجديد.

ورغم أن بنزيمة كان يفكر في الأمر، إلا أنه يعلم أن مكانه الآن في السعودية وأن مسيرته تقترب من نهايتها، لكن تواصل مورينيو المغري جعله يفكر في إمكانية العودة إلى كرة القدم الأوروبية بحسب الصحيفة.

من جانبه رد مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قبل مباراة جل فيسنتي بالدوري البرتغالي على مفاوضات بنزيمة قائلا "كانت هذه أول مرة أسمع فيها ذلك، لعبنا مباراة ودية في البرتغال ضد فريقه الاتحاد، وتحدثنا قليلا".

كان رد فعل إدارة نادي الاتحاد سريعا، حتى إنهم ذكروا إمكانية تمديد عقده لعام آخر.

ويخطط بنزيمة للبقاء في جدة حتى عام 2027، حيث يشعر بأنه القائد والرمز الحقيقي للنادي.