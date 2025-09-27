كريستال بالاس يسقط ليفربول وفوز كاسح للسيتي وتعثر تشلسي ويونايتد

تجرع ليفربول هزيمته الأولى هذا الموسم بالسقوط أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت أيضا فوز برينتفورد على مانشستر يونايتد 3-1.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة لكنه بقي في الصدارة، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 وصعد إلى المركز الثاني.

وتواصلت عقدة ليفربول أمام كريستال بالاس، الذي صمد بعدم الخسارة في آخر 4 مواجهات مباشرة، حيث حقق الفوز مقابل تعادل في مباراتي الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وانتزع الفريق اللندني الدرع الخيرية مطلع الموسم الجاري من ليفربول بركلات الترجيح.

افتتح كريستال بالاس باب التسجيل مبكرا عن طريق المهاجم السنغالي إسماعيلا سار بعد مرور 9 دقائق.

GOAL! Back in the side, back amongst the goals! The ball drops to Ismaïla Sarr who finishes from close range to give Palace the lead 🦅#beINPL #CRYLIV #CPFC pic.twitter.com/o0UVelCB0t — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 27, 2025

ومنح الإيطالي فيدريكو كييزا التعادل لليفربول في الدقيقة 87 بعد وقت قصير من مشاركته بديلا.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع (97) باغت كريسال بالاس فريق الريدز بهدف ثان سجله إيدي نكيتياه.

😮⚽️ الخسارة الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد هزيمة مفاجئة أمام كريستال بالاس بهدف متأخر من نيكيتاه !!! #الدوري_الإنجليزي | #ليفربول | #كريستال_بالاس pic.twitter.com/JesWH9AmSW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

هزيمة مانشستر يونايتد

فاز برينتفورد على ضيفه مانشستر يونايتد 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت. وبكر برينتفورد بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق إيغور تياغو.

إعلان

وعزز برينتفورد تقدمه بهدف ثان في الدقيقة الـ20 عندما استلم تياغو الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعدها بـ6 دقائق تمكن مانشستر يونايتد من تقليص الفارق عن طريق بنيامين سيسكو.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عندما تمكن ماتياس ينسن من تسجيل الهدف الثالث لبرينتفورد عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك بعد هجمة مرتدة.

وبهذه النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ11 وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الـ13.

فوز مانشستر سيتي

واكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي 5-1.

رعم نجاح بيرنلي في إدراك التعادل عن طريق جايدون أنتوني في الدقيقة 38، سجل الفرنسي ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي هدفين في مرماه بطريق الخطأ، أحدهما في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 61 أحرز البرتغالي ماتياس نونيز هدفا ثالثا لمانشستر سيتي قبل أن يعود إستيف إلى هز شباك فريقه مجددا في الدقيقة 65.

وتكفل النرويجي إيرلينغ هالاند بالهدفين الآخرين بالدقيقتين 90 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيرنلي الصاعد هذا الموسم عند 4 نقاط في المركز الـ 17.

هزيمة تشلسي

وواصل فريق تشلسي الترنح في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1-3 أمام برايتون.

ولم يحافظ تشلسي على تقدمه بهدف إنزو فرنانديز في الدقيقة 24، بل تأثر كثيرا بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع تريفوه شالوباه في الدقيقة 53.

واستغل برايتون الفرصة والنقص العددي، حيث أدرك التعادل بهدف المهاجم المخضرم داني ويلبيك في الدقيقة 77.

وامتد الوقت بدل الضائع لما يقرب من ربع ساعة، حيث سجل ماكسيم دي كويبر هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 92 قبل أن يضيف ويلبيك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ100.

بهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن تشلسي الذي يحتل المركز الثامن.