ما سر دموع سيميوني في ديربي مدريد؟

بدا مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني في غاية النشوة بعد فوزه بالديربي بنتيجة 5-2 على ريال مدريد حتى أنه ذرف الدموع خلال المباراة.

واحتفل "تشولو" بفوز فريقه الساحق الذي ألحق الهزيمة الأولى بالنادي الملكي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة list 2 of 2 برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة سان جيرمان end of list

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة وباتت صدارته مهددة من برشلونة، في حين رفع "الروخي بلانكوس" عدد نقاطه إلى 12 وارتقى إلى المركز الرابع.

وقال سيميوني، في تصريح لشبكة دازن عقب المباراة، "ريال مدريد من أفضل فرق العالم، كان علينا أن نلعب مباراة رائعة، منذ البداية كنا نعرف أين يمكننا إلحاق الضرر بريال مدريد".

وأضاف "كنا نعمل على الاختراق، أخرجنا مدافعي المنافس وتركنا ألكسندر سورلوث في منطقة الجزاء لخلق الفرص، أعتقد أن فريقي قدّم أداء جيدا، بغض النظر عن الهدفين اللذين استقبلهما".

واعتاد سيميوني اللعب بطريقة 4-4-2 مع تأمين الطرفين بظهير وجناح ليضيق الخناق على نجوم الريال ويحرمهم من استغلال سلاح السرعة خاصة الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وفي نفس الوقت ضغط هجوميا على جبهتي الريال الضعيفتين.

وبالفعل نجح سيميوني في هذا الرهان بجبهة قوية تضم نجله جوليانو سيميوني وماركوس يورينتي يمينا، وأخرى أقل صلابة نسبيا بوجود الثنائي دافيد هانكو ونيكولاس غونزاليس.

سر الدموع

وعن ذرفه الدموع في مقاعد البدلاء بعد الهدف الرابع لفريقه قال سيميوني "هناك الكثير من المشاعر في داخلي. بدأ الموسم صعبا، والجهد الكبير المبذول من قبل الكثيرين غير ظاهر، وكان الأمر رائعا".

وعن سر الفوز أوضح "الإيمان والعمل والهدوء ومعرفة ما يجب فعله، لقد حدّدنا ما نحتاج تحسينه، ومنذ مباراة ليفربول تمكنّا من التحسن، لقد قدمنا اليوم مباراة رائعة جدا".

إعلان

وأضاف "العمل الجماعي والإيمان بتحقيق ما كنا نسعى إليه جعلنا نفوز، كان بإمكان سورلوث إضافة هدفين آخرين، لقد قدّمنا أداء جيدا وجماهيرنا سعيدة جدا بالفوز على خصم قوي لم يتلقّ سوى القليل من الأهداف".

🤩⚽️ شاهد روعة وجمال هدف خوليان ألفاريز في الديربي#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/bj9QYMEy65 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

إشادة بألفاريز

سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز ثنائية ثمينة في مرمى كورتوا دفعت سيميوني للإشادة بجهوده "إنه رائع جدا، هو ملتزم ويمتلك المهارات، لا يمنحك القوة هجوميا فحسب، بل يعطيك الالتزام تجاه الفريق للحفاظ على ديناميكية جيدة، نحن نحتاجه وعلينا رعايته، آمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة".

بعد ذلك، ظهر المدرب الأرجنتيني أمام وسائل الإعلام في ملعب ميتروبوليتانو ليجيب عما أعجبه في المباراة وكان الرد.

"كل شيء. من البداية إلى النهاية، كان الفريق يعرف دائمًا ما عليه فعله. لم يتغير في سعيه لتحقيق الفوز في المباراة. وعندما يكون الفريق ملتزمًا بهذا الشكل، ينعكس ذلك على الأداء، ويمنح المدرب الثقة".