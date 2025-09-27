رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر السعودي

صعق النصر مضيفه الاتحاد حامل اللقب وأوقع به الخسارة الأولى هذا الموسم بعد فوزه عليه 2-0 الجمعة، في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم، في ليلة أصبح فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافا تاريخيا لـ"العالمي".

وحسم النصر الذي فاز على الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر، المباراة في الشوط الأول بهدفي السنغالي ساديو ماني (9) ورونالدو (35).

وحطّم رونالدو الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق والشباب الحالي، في سجل الهدافين التاريخين للنصر في الدوري.

وأصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف بتسجيله 78 هدفا، محققا هدفه الرابع في الموسم الحالي، ورافعا رصيده إلى 946 هدفا خلال مسيرته الكروية.

وفكّ النصر شراكة الصدارة مع الاتحاد بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل 9 لمنافسه.