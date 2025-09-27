ترامب يهدد الفيفا بالعقوبات دعما لإسرائيل

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الخميس- إنها ستعارض أي محاولة لمنع إسرائيل من المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ردا على الدعوات المتزايدة لتعليق مشاركة إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة "ذا أثليتيك" التابعة لصحيفة "نيويورك تايمز": "سنعمل بكل جهد ممكن لوقف أي محاولة لمنع المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم". كما نُشر البيان على عدة منصات إعلامية.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب حثّ مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (يويفا) هذا الأسبوع على تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في المسابقات الدولية، معتبرين ذلك "استجابةً ضروريةً للتصدي للإبادة الجماعية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشاروا إلى الأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024، والذي ذكّر الدول بواجبها القانوني في التصدي للإبادة الجماعية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وفي السياق ذاته، زعم موقع "والا" العبري، أن ترامب أبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لوقف احتمالية إقصاء إسرائيل، مؤكدا أن "ترامب يدرس التهديد بفرض عقوبات على (الفيفا) وصعوبة استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة، وفرض حظر دخول على دول وأفراد معينين".

نقل المباريات من مدن غير آمنة

في مؤتمر صحفي عُقد -الخميس-، صرّح ترامب بأنه مستعد لنقل مباريات كأس العالم 2026، المقرر استضافتها بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذا أصبحت السلامة مصدر قلق.

وقال ترامب: "إذا رأينا أن أي مدينة تُشكّل خطرًا ولو بسيطًا على كأس العالم.. فلن نسمح بنقلها، بل سننقلها قليلا". وعندما سُئل عما سيفعله إذا لم تتعاون المدن المضيفة، أجاب ترامب: "حسنًا، هذا سؤال مثير للاهتمام.. لكننا سنضمن سلامتها. إنها تُدار من قِبل متطرفين يساريين لا يعرفون ما يفعلونه".

وستقام بطولة 2026 في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

من المقرر أن يواجه منتخب إسرائيل منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول في أوسلو. وأعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن عائدات تذاكر المباراة ستُخصص للمساعدات الإنسانية في غزة.

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي إلى استبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية. وقال: "لا يمكن لإسرائيل الاستمرار في استخدام أي منصة دولية لتلميع صورتها". ووفقًا لتقارير إعلامية، قد تقاطع إسبانيا كأس العالم في حال تأهل إسرائيل.