كواليس صادمة في عملية التصويت لجائزة الكرة الذهبية

لاتزال نتائج جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها عثمان ديمبلي تبوح بأسرارها بعد الإعلان عن تفاصيل صادمة في عملية التصويت الذي حسم هوية الفائز.

وظفر نجم باريس سان جيرمان بالجائزة بعدما حصد 1380 نقطة في حين جاء موهبة برشلونة لامين جمال في المركز الثاني برصيد 1059 نقطة، ثم فيتينا (703) ومحمد صلاح (657) ورافينيا (620).

كواليس التصويت

فاز ديمبلي بالجائزة الفردية من خلال تصويت 100 صحفي من الدول المصنفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقا لنظام التصويت المعمول به، يكتب كل مشارك في عملية التصويت قائمة بأسماء أفضل 10 لاعبين، بالترتيب، من وجهة نظره ويحصل صاحب المركز الأول على 15 نقطة ثم 12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و2 و1 على الترتيب حتى صاحب المركز العاشر.

ويُتوّج اللاعب الحاصل على أكبر عدد من النقاط التراكمية كأحدث فائز بجائزة الكرة الذهبية.

حقق ديمبلي المركز الأول بسهولة متفوقا على جمال صاحب المركز الثاني متقدما عليه بـ321 نقطة.

ويعود الفارق الكبير في الأصوات إلى حصول ديمبلي على 73 صوتا في المركز الأول، مقارنة بـ11 صوتا حصل عليها لامين جمال.

أرقام صادمة

نشرت صفحات مؤيدة لبرشلونة قائمة بأسماء ممثلي الدول التي لم تضع لامين جمال ضمن أول 3 اختيارات، وكان أسوأ مركز في الاختيارات لجمال مصدره صحفية مصرية، التي وضعته في المركز التاسع.

كما حل موهبة برشلونة سادسا في تصويت 4 دول وهي العراق والكونغو الديمقراطية وأوغندا وهايتي.

وفي المحصلة وقع اختيار أغلب المشاركين على جمال ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، بينما لم يحدث هذا الأمر من 24 دولة، منها 5 دول عربية.

رافينيا المظلوم

أصدرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بيانات جديدة -الجمعة- حول التصويت على جائزة 2025 حيث احتل اللاعبون الستة التاليين المركز الأول مرة واحدة على الأقل:

فيتينا (6 مرات)

(6 مرات) محمد صلاح (4 مرات)

(4 مرات) أشرف حكيمي (3 مرات)

(3 مرات) كيليان مبابي (مرة واحدة)

(مرة واحدة) خفيتشا كفاراتسخيليا (مرة واحدة)

(مرة واحدة) سكوت مكتوميناي (مرة واحدة)

في المقابل لم يحصل البرازيلي رافينيا على أي صوت في المركز الأول لجائزة الكرة الذهبية من الصحفيين الذين صوتوا.

الغريب أن الصحفي الذي قام بالتصويت من البرازيل تجاهل رافينيا، ووضعه في المركز الثاني خلف لامين جمال.

واحتل البرازيلي المركز الخامس على الرغم من أنه كان الهداف وأفضل صانع أهداف في دوري أبطال أوروبا الأخير.

وتعرض نظام التصويت في جائزة الكرة الذهبية، للكثير من الانتقاد بسبب غياب الموضوعية في بعض الأحيان حيث يغلب الانتماء على كثيرين عند اختيار الترتيب النهائي لأفضل اللاعبين.

وعادة ما يختار بعض المشاركين أبناء بلادهم في المركز الأول، حتى وإن كانوا غير جديرين بذلك.