تهم الاغتصاب لنجوم الكرة.. ابتزاز أم حقيقة؟

ألغت المحكمة العليا في منطقة كتالونيا الإسبانية، يوم الجمعة، إدانة لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش بالاغتصاب، لينضم بذلك لقائمة طويلة من اللاعبين الذي دمرت تهم الاغتصاب سمعتهم الشخصية والرياضية.

أُدين المدافع البالغ من العمر (41 عاما) العام الماضي باغتصاب امرأة في دورة مياه ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف.

وكان ألفيش قد أُفرج عنه من السجن بكفالة قدرها مليون يورو في انتظار الاستئناف. وهو الآن حر في مغادرة إسبانيا بعد أن ألغت المحكمة حظر السفر والأمر التقييدي ودفع تعويض.

وفي حكم الاستئناف الصادر بالإجماع، قالت المحكمة الكتالونية العليا المكونة من 4 قضاة إن شهادة المدعية تفتقر إلى الموثوقية فيما يتعلق بالحقائق التي يمكن التحقق منها موضوعيا من خلال الفيديو، "مما يشير صراحة إلى أن ما روته لا يتوافق مع الواقع".

خسر داني كل شيء على الإطلاق، بما في ذلك عائلته. حيث انهارت إمبراطوريته التي كانت تبلغ قيمتها 60 مليون دولار.

وفي سن 39، أمضى داني 14 شهرا في سجن بريانز 2، وقطع الرعاة مثل بوما العلاقات معه، مما كلفه الملايين. كما تراكمت الدعاوى القضائية، بما في ذلك مطالبة بقيمة 2.2 مليون دولار من نادي بوماس أونام المكسيكي. فضلا عن ذلك انهار زواجه من جوانا سانز أيضا، وانتهى بدعوى طلاق عام 2024.

المغربي أشرف حكيمي

وفي أحدث قضايا اتهام نجوم كرة القدم بالاغتصاب، نفى لاعب سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي التهم المنسوبة إليه من شابة فرنسية.

وكانت النيابة العامة في نانتير طالبت أول أغسطس/آب الماضي بإحالة الدولي المغربي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في "أو دو سين" بتهمة اغتصاب شابة بمنزله في فبراير/شباط 2023.

وأشار حكيمي، في مقابلته مع "كليك"، إلى "الابتزاز" الذي يتعرض له لاعبو كرة القدم المحترفون بشكل متكرر، وهو ما رفضته محامية المدعية، راشيل فلور باردو.

وقال "في عالم كرة القدم، يريد كثير من الناس استغلالنا، إذا لم تكن محاطا بالأشخاص المناسبين، فقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الأمور، بعد ما حدث، غيرت الكثير من الأشياء والأشخاص، الآن دائرة أصدقائي ضيقة جدا لدرجة أنني لم أعد أسمح لأحد بالدخول".

اتهامات وتداعيات

في يوليو/تموز 2023، برأت المحكمة لاعب مانشستر سيتي السابق، بنيامين ميندي، من تهمتي اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

جاء ذلك بعد أن اتهمته إحدى النساء باغتصابها في قصره، بينما تقدمت أخرى وقالت إنها تعرضت للتحرش من قبله في قصره أيضا.

اعتُقل الدولي الفرنسي في 2021 بسبب اتهامات الاغتصاب التي وُجّهت إليه، وازداد الطين بلّة بظهور تهمة اغتصاب جديدة لتتسع قائمة الاتهامات إلى 8 جرائم ضد 5 سيدات، من بينها 7 تهم بالاغتصاب.

وتمت تبرئة الدولي الفرنسي السابق في المحاكمة الأولى في يناير/كانون الثاني 2023 من 6 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

وذكرت وثائق المحكمة أن ميندي "استنفد ماله بسرعة كبيرة" واضطر إلى بيع قصره في شيشر لتغطية الرسوم القانونية والفواتير ومدفوعات إعالة الطفل بعد حجب راتبه.

ويطالب ميندي فريقه السابق (السيتي) بـ15 مليون دولار رواتب غير مدفوعة بعدما توقف بطل الدوري الممتاز عن دفع مستحقاته المالية عقب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عام 2021.

الويلزي تشيد إيفانز

نجم آخر تبدلت حياته رأسا على عقب، وهو الدولي الويلزي تشيد إيفانز، مهاجم مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد السابق، الذي اتهم باغتصاب فتاة في حالة سكر تبلغ من العمر (19 عاما)، وتم إطلاق سراحه في 2014 بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

وبعد أن قضى نصف مدة سجنه، وقع مع نادي تشيسترفيلد المتواضع. وفي 2016 اعتبرته محكمة الاستئناف بأنه غير مذنب، ودمرت سمعته بسبب الادعاءات الكاذبة.

الإنجليزي مايسون غرينوود

في عام 2022، قرر نادي مانشستر يونايتد إيقاف نجمه غرينوود بعد اعتقاله في يناير/كانون الثاني للاشتباه في محاولته الاغتصاب والاعتداء.

وواجه غرينوود (21 عاما) اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على صديقته، لكن النيابة العامة في المملكة المتحدة أسقطت جميع التهم الموجهة للاعب في فبراير/شباط من العام الجاري بعدما سحب شهود رئيسيون إفاداتهم.

ورغم تبرئته قضائيا، فإن النادي الإنجليزي فضّل عدم عودته إلى النادي بعد تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر عقب إطلاق سراحه من السجن. ليرحل إلى خيتافي على سبيل الإعارة قبل أن يحط الرحال في مرسيليا الذي تعاقد معه رغم الضجيج المحيط بماضيه.

الغاني توماس بارتي

في يوليو/تموز الماضي، وُجهت إلى الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي السابق وفياريال الحالي 5 تهم بالاغتصاب وواحدة إضافية بالاعتداء الجنسي في الدعوى المقدمة من 3 سيدات، وفق ما ذكرته الشرطة البريطانية.

في المقابل، قال محامو بارتي في بيان إنهم "ينفون جميع التهم الموجهة إليه".

وصرحت محاميته، جيني ويلتشير، سابقا بأنه "ينفي جميع التهم الموجهة إليه"، وأنه يرحب "بفرصة تبرئة ساحته أخيرا".

ولم يصدر الحكم النهائي بحق بارتي إلى حد الآن.

الفرنسي كيليان مبابي

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أُغلق التحقيق في قضية "الاغتصاب" التي فُتحت بعد زيارة لاعب ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي إلى ستوكهولم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لعدم كفاية الأدلة.

وقالت المدعية المسؤولة عن القضية، مارينا تشيراكوفا، في بيان "تقييمي هو أن الأدلة غير كافية للاستمرار، ولذلك تم إغلاق التحقيق".

وتعود الوقائع التي كان الادعاء العام يحقق فيها إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، داخل فندق في ستوكهولم حيث كان مبابي وأصدقاؤه يقيمون، وفقا لصحيفتي "أفتونبلاديت" و"إكسبرسن" السويديتين.

وبحسب صحيفة "أفتونبلاديت"، قُدّمت شكوى بعد يومين، بعد أن طلبت الضحية المزعومة مساعدة طبية.

البرازيلي أنتوني

في سبتمبر/أيلول، اتخذ نادي مانشستر يونايتد أول إجراء ضد لاعبه أنتوني، باستبعاده من التشكيلة بعد الاتهامات الموجهة ضده بالاعتداء على صديقته لينتقل بعدها إلى ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة في 2024.

وكان منتخب البرازيل قد استبعد أنتوني من مواجهة بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 بعد مزاعم بالاعتداء.

وتقدمت غابرييلا كافالين، وهي صديقة أنتوني السابقة، ببلاغ رسمي ضد لاعب مانشستر يونايتد، بتهمة الاعتداء الذي أدى إلى إصابتها ببعض الجروح.

البرتغالي كريستيانو رونالدو

وطالت مزاعم الاغتصاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما اتهمته عارضة الأزياء كاثرين مايورغا في 2018 باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس الأميركية عام 2009، لكن اللاعب نفى تلك الادعاءات، وأقرّ أن ما حدث بينهما كان بموافقتها.

وعقد الثنائي اتفاقا عام 2010 بدفع مبلغ 375 ألف دولار مقابل شراء صمتها، وأغلقت محكمة لاس فيغاس القضية، معلنة تبرئة رونالدو، بل أدانت الفريق القانوني للمدعية بسبب "استنادهم على وثائق مسربة ومسروقة".

الفرنسيان بنزيمة وريبيري

وحكمت محكمة فرنسية ببراءة الفرنسيين كريم بنزيمة وفرانك ريبيري من تهمة ممارسة الجنس مع عاهرة دون 18 عاما عام 2014، بعد أن نفى الثنائي معرفتهما بسنّ الفتاة آنذاك.

وكان اللاعبان يواجهان عقوبة الحبس 3 سنوات في حال الإدانة.

كما تضم قائمة المتهمين بالاغتصاب البرازيلي نيمار، إذ اتهمته عارضة أزياء من بلاده باغتصابها بأحد فنادق باريس، لكن المحكمة حكمت ببراءته لعدم كفاية الأدلة.

وبالرغم من براءة بعض اللاعبين من مثل هذه التهم، فإن بعضهم أُدينوا ودخلوا السجن لفترة ليست بالقصيرة أبرزهم كان آدم جونسون لاعب مانشستر سيتي الأسبق (6 سنوات) بعد إدانته بممارسة الجنس مع قاصر لم تتجاوز 15 عاما.

تم طرد اللاعب حينها من سندرلاند، وفسخت شركة "أديداس" عقد الرعاية معه، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 2021.

كما أصدرت محكمة إيطالية حكما بالسجن 9 سنوات على البرازيلي روبينيو لاعب ريال مدريد وميلان الأسبق بتهمة العنف الجنسي الجماعي ضد امرأة ألبانية تبلغ (22 عاما) في ملهى ليلي في مدينة ميلانو.