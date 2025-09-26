موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري الإسباني والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يسعى فريق ريال مدريد إلى مواصلة بدايته المثالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وإضافة 3 نقاط جديدة، عندما يحل ضيفا على جاره أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي في الجولة السابعة من المسابقة.

ودائما ما تكون لقاءات الفريقين من أكثر المباريات إثارة في كرة القدم الإسبانية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد أوفييدو في الدوري الإسباني

نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد أوفييدو في الدوري الإسباني list 2 of 2 هل تتسبب الإصابات المتكررة في اعتزال غافي مبكرا؟ end of list

وتحمل هذه المباراة تحديدا طابعا خاصا، حيث يسعى ريال مدريد إلى مواصلة بدايته المثالية هذا الموسم، بينما يطمح أتلتيكو مدريد لاستعادة توازنه بعد انطلاقة غير مستقرة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تقام المباراة غدا السبت 27 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

وتنطلق المباراة الساعة 5:15 (17:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة 3:15 (15:15) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو

bein sports 1

Dazn laliga

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويحتل الريال قمة جدول الترتيب برصيد 18 بعدما حقق الفوز في مبارياته الست السابقة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الثامن، بعدما حصد 9 نقاط فقط من أول 6 مباريات، حيث حقق انتصارين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة.

تاريخ المواجهات

ويتفوق الريال في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث حقق الفوز في 123 مباراة، في حين حقق أتلتيكو 59 انتصارا، وتعادلا في 58 مباراة من مجموع 240 مباراة التقيا فيها بكافة المسابقات.

وفي الموسم الماضي، التقى الفريقان 4 مرات، حيث انتهت مباراتاهما بالدوري بالتعادل (1-1)، ولكن الريال تغلب على أتلتيكو بركلات الترجيح في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري، التقى الفريقان في 176 مباراة، حيث فاز الريال في 91 مباراة وفاز أتلتيكو في 41، ولكن لم يحقق الريال الفوز في آخر 5 مواجهات جمعتهما بالدوري.

ورغم البداية المتذبذبة لفريق أتلتيكو مدريد، بقيادة دييغو سيميوني، ولكنه سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة لا سيما وأنه حقق الفوز في آخر مباراة له أمام رايو فاييكانو (3-2) أول أمس الأربعاء.

إعلان

وسيضطر سيميوني بنسبة كبيرة للاعتماد على التنظيم الدفاعي واللعب المباشر في التحولات الهجومية، خاصة مع غياب تياغو ألمادا، صانع الألعاب الأرجنتيني، الذي قدم أداء لافتا منذ انضمامه في الصيف، والذي تعرض لإصابة عضلية خلال فترة التوقف الدولي.

وفي المقابل، بدأ الريال هذا الموسم بأداء مثالي، حيث حقق الفريق الذي يقوده تشابي ألونسو الفوز في المباريات السبعة التي خاضها بكافة البطولات هذا الموسم، من بينها انتصارات مقنعة على إسبانيول، ومارسيليا، وريال سوسيداد.

ورغم هذه البداية القوية، حذر ألونسو لاعبيه من الاستهانة بأتلتيكو، مشددا على أن مباريات الديربي كثيرا ما تخالف التوقعات. وفي ظل غياب ألمادا، قد تكون هيمنة ريال مدريد في خط الوسط العامل الحاسم الذي يميل بكفة اللقاء لصالحهم.

التشكيلتان المتوقعتان لريال مدريد وأتلتيكو

أتلتيكو: أوبلاك، يورينتي، لي نورماند، لونغليه، هانكو، سيميوني، كوكي، باريوس، غونزاليس، غريزمان، ألفاريز.

ريال: كورتوا، كارفخال، ميليتاو، هاوسين، كاريراس، فالفيردي، تشواميني، ماستانتونو، غولر، فينيسيوس، مبابي.