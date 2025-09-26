موعد عودة لامين جمال للعب مع برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لامين جمال نجم برشلونة يعود قريبا إلى المشاركة مع البرسا بعد تعافيه من إصابته.

وأوضحت أن هانسي فليك مدرب البلوغرانا يستدعي الدولي الإسباني إلى التشكيلة التي تخوض المواجهة ضد ريال سوسيداد الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وغاب لامين جمال عن مباريات فالنسيا وخيتافي وريال أوفييدو ونيوكاسل الإنجليزي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب شعوره بألم في عظام العانة.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في أي تدريبات مع برشلونة منذ عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي بلغاريا وتركيا في الوقت الذي يتعامل فيه مع إصابته.

وذكر النادي، في بيان طبي نشره على موقعه، أن لامين جمال "يعاني من مشكلة في منطقة العانة تمنعه ​​من التدريب وستعتمد مدة غيابه على تطور حالته".

وكان فليك قال -في تصريحات للصحفيين- قبل أيام إن "لامين جمال انضم للمنتخب الإسباني وهو يعاني من الألم ولم يتدرب وتناول المسكنات ليتمكن من اللعب".

وأضاف أنه "لعب مع المنتخب الإسباني رغم شعوره بالألم، لعب 75 و78 دقيقة وهو في حالة عدم راحة ومن دون تدرب بين المباريات وهذا عدم اهتمام باللاعبين".

وتابع فليك "أعتقد أن منتخب إسبانيا لديه فريق رائع، لديه اللاعبون الأفضل في العالم، لكنهم لا يهتمون باللاعبين وهذه أخبار سيئة بالنسبة لي".