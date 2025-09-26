ديمبلي يتفوق على لامين جمال بفارق كبير في تصويت الكرة الذهبية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" رسميا عن نتائج التصويت لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي أظهرت تفوق عثمان ديمبلي على منافسه لامين جمال بفارق كبير.

وأفادت تقارير مؤخرًا بأن جمال، نجم برشلونة المتألق والبالغ من العمر 17 عاما، قد تفوق على ديمبلي ليتصدر منصة التتويج. لكن الفرنسي هو من حسم اللقب لصالحه في باريس، وحصل على 1380 صوتا متفوقا على جمال بفارق 321 نقطة.

واحتدم التنافس بين ديمبلي للفوز بالجائزة، لكن الشاب الإسباني استقر في المركز الثاني بحصوله على 1059 صوتا.

وحصل فيتينيا نجم باريس سان جيرمان، والذي شكك قسم من المشجعين في تصنيفه، على أكثر من 700 صوت بفضل مهاراته.

وحصل محمد صلاح، هداف ليفربول الفائز باللقب، على 657 صوتا، في حين كان نصيب كول بالمر مهاجم تشلسي 211 صوتا.

🚨🌕 OFFICIAL: Ballon d’Or votes. 1. Ousmane Dembélé: 1,380

2. Lamine Yamal: 1,059

3. Vitinha: 703

4. Mo Salah: 657

5. Raphinha: 620

6. Achraf Hakimi: 484

7. Kylian Mbappé: 378

8. Cole Palmer: 211

9. Donnarumma: 172

10. Nuno Mendes: 171 pic.twitter.com/am2olnsqs4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2025

في حين أن المنافسة الشرسة بين ديمبلي وجمال على الكرة الذهبية كانت محتدمة، إلا أنها لا تُقارن بالمنافسة المثيرة للجدل بين رودري وفينيسيوس جونيور العام الماضي، حيث فصلت 41 نقطة فقط بين رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي والذي فاز بالجائزة، وبين مهاجم ريال مدريد.