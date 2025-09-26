اللاعبون الجزائريون يغزون الدوريات العربية

شهدت ملاعب الدوريات العربية خلال الموسم الكروي الجديد تألقا لافتا للاعبين الجزائريين الذين اختاروا الانضمام لعدة أندية عربية بعد تجارب في أوروبا طيلة السنوات الماضية، مما أثار تساؤلات حول دوافع انضمامهم.

وأثار استقطاب الأندية السعودية والقطرية والتونسية والعراقية لعدد من اللاعبين الجزائريين، ومن بينهم الجيل الذهبي المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، جدلا واسعا ومواقف مختلفة بين من يرى أن انضمام هؤلاء هو بداية جديدة لإعادة اكتشاف أنفسهم، وبين من يعتبرون أن ذلك مؤشر على قرب نهاية مشوارهم الكروي.

وشكل انضمام رياض محرز -بطل أفريقيا مع المنتخب الجزائري والحائز على دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي- إلى نادي الأهلي السعودي صيف 2023، حدثا لافتا ليس فقط في سوق الانتقالات نحو الأندية السعودية.

لكن محرز لم يكن الوحيد الذي اختار إنهاء مشواره الكروي في الملاعب العربية.

بن رحمة وبنزية

وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، توافد على الدوريات العربية أكثر من 10 لاعبين جزائريين، يأتي في مقدمتهم سعيد بن رحمة نحو نادي نيوم السعودي، وياسين بنزية إلى نادي الفيحاء، وكسيلة بوعالية إلى الترجي التونسي، وعادل بولبينة إلى الدحيل القطري.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين عددا من لاعبي الجزائر الذين سبق لهم اللعب في المنتخب الأول.

فبجانب رياض محرز، يلعب سفيان بن دبكة مع نادي الفتح وينشط أمير سعيود في نادي الحزم.

كما انضم نجم أولمبيك ليون حسام عوار إلى نادي الاتحاد في الموسم الماضي، قادما من روما الإيطالي وأحرز معه لقبي الدوري وكأس الملك.

وخلال أغسطس/آب الماضي، انتقل لاعب الوسط الدولي ياسين بنزية إلى نادي الفيحاء السعودي، قادما من فريق قره باغ الأذربيجاني في صفقة انتقال حر.

وفي الدوري القطري، التحق المهاجم الدولي الشاب عادل بولبينة باللاعبين الجزائريين هناك، بعد تعاقده في يوليو/تموز 2025، مع نادي الدحيل الذي يدربه مواطنه جمال بالماضي، كما انضم لاعب الوسط رضوان بركان من شبيبة القبائل إلى الوكرة القطري.

ويأتي انتقال بولبينة (25 عاما) بنادي الدحيل ليؤكد نجاح الأندية العربية في استقطاب نجوم الجزائر، وذلك بعد أن قدم المهاجم القادم من نادي بارادو وهداف الدوري الجزائري في الموسم الماضي، أداء قويا في بداية تجربته في الدوري القطري.

ويلعب في قطر عدد من نجوم منتخب الجزائر يتقدمهم بغداد بونجاح، نجم نادي السد سابقا، والمهاجم الحالي لنادي الشمال، وياسين براهيمي قائد نادي الغرافة الذي خاض تجارب لافتة سابقا في نادي بورتو البرتغالي.

ووفقا لمدرب نادي الحزم جلال القادري، فإن موجة انتقالات اللاعبين الجزائريين إلى الدوريات العربية تندرج ضمن مشروع للأندية العربية، خصوصا في الدوري السعودي للاستثمار الرياضي واستقطاب أبرز نجوم كرة القدم من الجزائر ومن منتخبات أخرى على غرار البرتغال بانضمام كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس إلى نادي النصر.

وقال القادري للجزيرة نت إن "انضمام اللاعبين الجزائريين إلى الدوري السعودي يأتي في إطار رغبة من أندية دوري روشن لاستقطاب نجوم كبار وقادرين على تقديم الإضافة، المسؤولون في الكرة السعودية يخططون على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق رؤية تقوم على الاستثمار في المواهب وتطوير مستوى الدوري".

وأضاف "اللاعبون الجزائريون يمتازون بخصال كروية لافتة دفعت أندية الدوريات العربية إلى استقطابهم، لم يعد المقياس الأول هو قيمة الصفقة المالية والتسويقية، وإنما أصبح المؤشر الأساسي هو مكانة اللاعب وقدرته على النجاح، وهذا ما تؤكده الصفقات الأخيرة في الدوري السعودي والدوري القطري بانضمام لاعبين سبق لهم التألق بشكل لافت في أوروبا وفي الدوري الجزائري".

بلايلي وتوغاي متوهجان في الدوري التونسي

ويأتي الدوري التونسي للمحترفين من بين الدوريات العربية التي استقطبت اللاعبين الجزائريين، إذ يضم الترجي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري المحلي، 3 نجوم دوليين أبرزهم يوسف بلايلي الذي خاض تجارب في أوروبا مع أندية بريست وأجاكسيو كما لعب في مولودية الجزائر ونادي قطر.

ومنذ انضمامه إلى الترجي في صيف 2024، ساهم بلايلي (33 عاما) في تتويج فريقه بـ4 ألقاب محلية، كما أحرز خلال بداية الموسم الجاري 3 أهداف وصنع 6 أخرى حتى الآن في الدوري.

ويضم الترجي المدافع الجزائري محمد أمين توغاي، قبل أن يلتحق المهاجم كسيلة بوعالية بمواطنيه في صفوف بطل الدوري التونسي، قادما من شبيبة القبايل في أغسطس/آب الماضي.

أما النجم الساحلي، فقد ضم بدوره المهاجم محمد بن معزوز، قادما من نادي اتحاد العاصمة، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2028، كما يضم النادي الإفريقي المدافع الجزائري توفيق الشريفي.

وشهد الموسم الجديد في الدوري العراقي الممتاز انضمام أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الجزائر المشارك في مونديال 2014 والمتوج بطلا لأفريقيا 2019 بانضمام سفيان فيغولي إلى نادي أمانة بغداد، في صفقة مفاجئة للاعب السابق لنادي فالنسيا الإسباني.

وفي الدوري المصري، انضم منذر طمين إلى النادي المصري البورسعيدي، قادما من شباب قسنطينة، ليبدأ تجربة واعدة، إذ أحرز 3 أهداف في أول 5 مباريات ليقود فريقه لتصدر ترتيب الدوري حتى الجولة السادسة.