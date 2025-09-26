برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تلقى ضربتين موجعتين بفقدان مهاجمه رافينيا وحارسه خوان غارسيا بعد تعرضهما لإصابة.

تعرض حارس المرمى خوان غارسيا لإصابة أثناء التدريبات، ومن المتوقع غيابه عن الأسابيع القليلة المقبلة، في حين يعاني رافينيا من إصابة في أوتار الركبة، وتحديدًا في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن.

ووفقًا لشكبة "جيجانتيس إف سي"، سيغيب اللاعبان عن مباريات برشلونة الثلاث المقبلة، ولن يشاركا مجددًا إلا بعد فترة التوقف الدولي.

وسيغيب اللاعبان عن مباريات ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان وإشبيلية.

وأضافت أن رافينيا يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، ولكن لم تُحدد بعد أسباب استبعاد غارسيا وطبيعة إصابته.

ويُمثل غياب رافينيا مشكلة أخرى لهانسي فليك، على الرغم من أنه سيتمكن من الاعتماد على لامين جمال مرة أخرى، بعد أن أكد اللاعب الشاب في وقت سابق اليوم جاهزيته للعودة بعد الإصابة.

غياب غارسيا

ومن المتوقع أن يصدر النادي بيانًا رسميا قريبًا بشأن طبيعة إصابة غارسيا ومدى خطورتها. وإذا تأكدت الإصابة، فسيكون البولندي فويتشيك تشيزني هو البديل.

ويُمثل غياب غارسيا ضربةً قاسية لبرشلونة، الذي سبق أن خسر جهود كلا من غافي وفيرمين لوبيز بسبب الإصابات.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي انضم إلى الفريق الصيف الماضي، لاعبا أساسيا في تشكيلة هانسي فليك منذ انضمامه من إسبانيول، وشارك أساسيا في جميع مباريات الموسم الحالي.

تسبب خطأه في مباراة ريال أوفييدو الليلة الماضية في خسارة الفريق هدفًا، ولكن بخلاف ذلك، كان غارسيا رائعا، حيث قدم أداءً رائعا ضد فرق مثل رايو فاليكانو ونيوكاسل يونايتد.