بوسكيتس يعتزل بعد نهاية موسم الدوري الأميركي

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 20: Sergio Busquets #5 of Inter Miami CF arrives at the stadium prior to the MLS match between Inter Miami CF and D.C. United at Chase Stadium on September 20, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
بوسكيتس: سأعتزل وأنا سعيد جدا وفخور وراض وقبل كل شيء ممتن (الفرنسية)
Published On 26/9/2025
آخر تحديث: 15:24 (توقيت مكة)

قال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم سابقا وإنتر ميامي الأميركي حاليا سيرجيو بوسكيتس، الخميس، إنه سيعتزل اللعب نهائيا بنهاية موسم الدوري الأميركي 2025.

وأعلن لاعب الوسط المخضرم البالغ من العمر 37 عاما عن قراره الاعتزال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في مقطع فيديو بصفحته على إنستغرام "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب. سأعتزل وأنا سعيد جدا، وفخور، وراضٍ، وقبل كل شيء ممتن".

وأضاف "شكرا جزيلا للجميع، ولكرة القدم على كل شيء. ستظلون دائما جزءا من هذه القصة الجميلة".

ويعتبر بوسكيتس، اللاعب الأنيق والماهر والمعروف برباطة جأشه وهدوئه في التعامل مع الكرة، على نطاق واسع، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في التاريخ.

وبوسكيتس كان عنصرا أساسيا في تتويج برشلونة بـ9 ألقاب في الدوري الإسباني، كما ساهم في فوز النادي الكاتالوني بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

كما كان ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

واعتزل بوسكيتس اللعب الدولي بعد كأس 2022 في قطر بعدما حمل قميص "لاروخا" في 143 مباراة، وفي عام 2023 توجه إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

المصدر: وكالات

