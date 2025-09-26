بوسكيتس يعتزل بعد نهاية موسم الدوري الأميركي

قال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم سابقا وإنتر ميامي الأميركي حاليا سيرجيو بوسكيتس، الخميس، إنه سيعتزل اللعب نهائيا بنهاية موسم الدوري الأميركي 2025.

وأعلن لاعب الوسط المخضرم البالغ من العمر 37 عاما عن قراره الاعتزال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في مقطع فيديو بصفحته على إنستغرام "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب. سأعتزل وأنا سعيد جدا، وفخور، وراضٍ، وقبل كل شيء ممتن".

وأضاف "شكرا جزيلا للجميع، ولكرة القدم على كل شيء. ستظلون دائما جزءا من هذه القصة الجميلة".

ويعتبر بوسكيتس، اللاعب الأنيق والماهر والمعروف برباطة جأشه وهدوئه في التعامل مع الكرة، على نطاق واسع، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في التاريخ.

وبوسكيتس كان عنصرا أساسيا في تتويج برشلونة بـ9 ألقاب في الدوري الإسباني، كما ساهم في فوز النادي الكاتالوني بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

كما كان ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

واعتزل بوسكيتس اللعب الدولي بعد كأس 2022 في قطر بعدما حمل قميص "لاروخا" في 143 مباراة، وفي عام 2023 توجه إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي.