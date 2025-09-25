رياضة|رياضات أخرى|غانا

وفاة ملاكم بشكل مأساوي بعد أيام من خسارته بالضربة القاضية

المصدر: حساب #3Sports @3SportsGh على إكس وفاة ملاكم بشكل مأساوي بعد أيام من خسارته بالضربة القاضية https://x.com/3SportsGh/status/1970579531569226030
الملاكم الغاني إرنست أكوشي (يسار) تعرض للكمات قوية من منافسه ديكسون (مواقع التواصل)
25/9/2025

13:42 (توقيت مكة)

توفي الملاكم الغاني إرنست أكوشي عن عمر ناهز 32 عاما، بعد أيام من هزيمته بالضربة القاضية في وزن خفيف الثقيل أمام مواطنه جاكوب ديكسون في الجولة الثامنة من النزال الذي أقيم في 12 سبتمبر/أيلول الجاري في أكرا بغانا.

وذكرت تقارير الصحافة المحلية أن أكوشي اشتكى من شعوره بالإعياء بعد 10 أيام من القتال، قبل أن تتدهور حالته الصحية بسرعة، مما أدى إلى وفاته المأساوية أمس الثلاثاء.

وتحول أكوشي إلى محترف في عام 2019 وفاز بأول 6 نزالات له في طريقه إلى الفوز بلقب الوزن الثقيل الخفيف في غانا في مايو/أيار 2025.

وخسر النزال الأول بالضربة القاضية الفنية السابعة على يد جوناثان تيتيه، قبل خسارته الثانية على التوالي أمام ديكسون بعد 4 أشهر.

تكريم إرنست أكوشي

قاد جاكوب ديكسون حملة تكريم خصمه السابق ببيان مؤثر نشره على حسابه على موقع إنستغرام، وكتب "أشعر بحزن عميق وألم شديد عندما سمعت بخبر وفاة إرنست أكوشي (بهوبالي)".

وتابع "على الرغم من أننا كنا خصمين متنافسين، فإنني كنت أدرك دائمًا قوتك وشجاعتك والنار في روحك، ربما كنا متنافسين، لكنك اكتسبت احترامي بكل الطرق، أن تعلم أنك لم تعد هنا… يبدو الأمر غير واقعي".

"إنها خسارة فادحة، ليس فقط لأولئك الذين عرفوك وأحبوك، ولكن لكل من شهد نضالك، وقلبك، وإنسانيتك"، يضيف ديكسون.

وختم "قد تكون الحياة قاسية في توقيتها. ففي لحظة نتصادم كمتنافسين، وفي اللحظة التالية نحزن كبشر".

كما قدمت الهيئة الوطنية للرياضة في غانا تعازيها الحارة لأسرة أكوشي، وجاء في البيان: "تشارك الهيئة حزن أسرة الفقيد ومجتمع الملاكمة بأكمله، وتقف متضامنة معهم خلال هذا الوقت العصيب".

أكوشي كان محل إعجاب في دوائر الملاكمة المحلية بسبب شجاعته وأسلوبه القتالي الممتلئ بالحركة.

وكان لوفاته وقع قوي على مجتمع الملاكمة الغاني، وخاصة في مسقط رأسه تشوركور.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

