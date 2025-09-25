شاهد.. موقف القائد ميسي مع سواريز في الدوري الأميركي

يتصدر ميسي قائمة الهدافين في الدوري الأميركي، ورغم ذلك منح تسديد ركلة جزاء لزميله سواريز الذي عاد للمنافسات بعد إيقافه 3 مباريات بسبب البصق على إداري في أحد الفرق المنافسة.

ففي الدقيقة الـ83، احتسب حكم مواجهة إنتر ميامي ومضيفه نيويورك سيتي ركلة جزاء للضيوف، ورغم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (قائد ميامي) ينافس على لقب هداف البطولة لكنه طلب من زميله وصديقه لويس سواريز تسديد الركلة والتي نفذها بنجاح.

ويتصدر ميسي -الذي كان بمقدوره أن يبصم على الهاتريك- قائمة هدافي البطولة بـ24 هدفا بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا مهاجم فريق لوس أنجلوس، كما أنه يحتل المركز الثالث في قائمة صانعي الأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.

وكان "البرغوث" الأرجنتيني سجل هدفين وصنع ثالثا، وحصل على تقييم 10 من 10 وظفر بجائزة رجل المباراة، في فوز فريقه الساحق على نيويورك سيتي برباعية نظيفة فجر اليوم الخميس بالدوري المحلي.

🚨🚨🚨 أهداف إنتر ميامي الأربعة كاملة على نادي نيويورك سيتي اليوم و تألق العادة من الأسطورة ليونيل ميسي الذي سجل هدفين و صنع هدف 🐐

وبدأ ميسي رحلة التألق في هذه المباراة بعد أن صنع الهدف الأول لمواطنه بالتاسار رودريغيز (43) ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ74. وسجل لويس سواريز الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ميسي الرابع في الدقيقة الـ86.

ووضع هذا الانتصار إنتر ميامي في المركز الثالث بالمجموعة الشرقية للدوري الأميركي، وسيتصدر الترتيب إذا فاز في المباراتين المؤجلتين له مقارنة بالمتصدر الحالي فيلادلفيا يونيون.

قوووووووووووووووووووووول هدف إنتر ميامي الثالث بكامل الإعادات على نيويورك سيتي سجله عن طريق ركلة جزاء الأسطورة لويس سواريز 🤩 !

بث المُباراة جاكو https://t.co/jGAZROQ7QL pic.twitter.com/FzFB7LghYG — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) September 25, 2025