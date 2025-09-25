رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

شاهد.. موقف القائد ميسي مع سواريز في الدوري الأميركي

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates with teammate Luis Suárez #9 after scoring the team's fourth goal during the MLS match between New York City FC and Inter Miami CF at Citi Field on September 24, 2025 in New York City. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ميسي (يمين) طلب من سواريز تسديد ركلة الجزاء (الفرنسية)
Published On 25/9/2025
آخر تحديث: 15:28 (توقيت مكة)

يتصدر ميسي قائمة الهدافين في الدوري الأميركي، ورغم ذلك منح تسديد ركلة جزاء لزميله سواريز الذي عاد للمنافسات بعد إيقافه 3 مباريات بسبب البصق على إداري في أحد الفرق المنافسة.

ففي الدقيقة الـ83، احتسب حكم مواجهة إنتر ميامي ومضيفه نيويورك سيتي ركلة جزاء للضيوف، ورغم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (قائد ميامي) ينافس على لقب هداف البطولة لكنه طلب من زميله وصديقه لويس سواريز تسديد الركلة والتي نفذها بنجاح.

ويتصدر ميسي -الذي كان بمقدوره أن يبصم على الهاتريك- قائمة هدافي البطولة بـ24 هدفا بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا مهاجم فريق لوس أنجلوس، كما أنه يحتل المركز الثالث في قائمة صانعي الأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.

وكان "البرغوث" الأرجنتيني سجل هدفين وصنع ثالثا، وحصل على تقييم 10 من 10 وظفر بجائزة رجل المباراة، في فوز فريقه الساحق على نيويورك سيتي برباعية نظيفة فجر اليوم الخميس بالدوري المحلي.

وبدأ ميسي رحلة التألق في هذه المباراة بعد أن صنع الهدف الأول لمواطنه بالتاسار رودريغيز (43) ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ74. وسجل لويس سواريز الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ميسي الرابع في الدقيقة الـ86.

ووضع هذا الانتصار إنتر ميامي في المركز الثالث بالمجموعة الشرقية للدوري الأميركي، وسيتصدر الترتيب إذا فاز في المباراتين المؤجلتين له مقارنة بالمتصدر الحالي فيلادلفيا يونيون.

المصدر: الجزيرة + وكالات

