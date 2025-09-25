عفيف والدوسري يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2025

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل لعام 2025، وسيتم توزيع الجوائز للفائزين خلال حفل تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيتضيف النسخة رقم 29 من حفل جوائز الأفضل، والتي تشمل 20 فئة مختلفة.

جائزة أفضل لاعب في آسيا:

أكرم عفيف (السد وقطر)

سالم الدوسري (الهلال والسعودية)

عارف أيمن حنفي (جوهور دار التعظيم وماليزيا)

جائزة أفضل لاعبة في آسيا

هولي ماكنمارا (ملبورن سيتي وأستراليا)

وانغ شوانغ (ووهان جيانجدا والصين)

وهانا تاكاهشي (أوراوارد دايموندز واليابان).

أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة

مهدي طارمي (إنتر ميلان/أولمبياكوس وإيران)

تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد واليابان)

لي كانغ-إين (باريس سان جيرمان وجمهورية كوريا).

جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة

ستيفاني كاتلي (آرسنال وأستراليا)

مايكا هامانو (تشيلسي واليابان)

يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي واليابان).

جائزة أفضل مدرب في آسيا

تريفور مورغان (منتخب أستراليا تحت 20 عاما)

ري سونغ هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عاما)

سونغ سونغ جون (منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للناشئات تحت 17 عاما).

جائزة أفضل مدربة في آسيا

لو كوي-هوا (تايتشونج بلو وايل للسيدات – تايوان)

مرضية جعفري (بام خاتون للسيدات – إيران)

نونجروتاي سراثونجفيان (كلية آيجان سكولارز – تايلاند)

جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا

أليسكاندر بادولاتو (ملبورن فيكتوري وأستراليا)

حامد يوسف (الاتحاد والسعودية)

صدر الدين حسنوف (بونيودكور وأوزبكستان)

جائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا

تشوي إيل سون (نادي 25 أبريل – كوريا الشمالية)

جون إيل تشونغ (أمنوكغانغ -كوريا الشمالية)

ماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولاينا كوريج واليابان)

جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة البلاتينية)

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم

وفي حين تتنافس اتحادات الصين وتايلند وفيتنام على الفئة الماسية، تضم الفئة الذهبية اتحاد هونغ كونغ، في وقت تتنافس فيه اتحادات بنغلاديش وجوام ولاوس على الفئة الياقوتية.

ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد إقليمي اتحاد آسيان لكرة القدم واتحاد شرق آسيا لكرة القدم واتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الفئة الذهبية)

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

وبالنسبة للفئة الفضية تضم اتحاد جوام لكرة القدم والاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد الماليزي لكرة القدم، أما الفئة الفضية فتضم اتحاد بنغلاديش لكرة القدم واتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

وسيحصل كل من علي رضا فغاني (أستراليا) وأنطون شيتينين (أستراليا) وآشلي بيكهام (أستراليا) على جائزة الحكام الخاصة.