شاهد.. راموس مدافع مونتيري ينفذ أسوأ "بانينكا"

كلف الإسباني سيرجيو راموس فريقه مونتيري خسارة مباراته في الجولة العاشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد محاولته الفاشلة في تسجيل ركلة جزاء على طريقة بانينكا.

وحاول راموس الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد تسجيل هدفه السابع منذ انضمامه إلى الفريق المكسيكي في فبراير/شباط الماضي، لكنه فشل في المهمة.

وتصدى حارس مرمى فريق تولوكا هوغو غونزاليس بسهولة لركلة جزاء "بانينكا" غير متقنة نفذها راموس في الدقيقة الـ20 ليهدر فرصة إضافة الهدف الثاني لفريقه.

Cosas que nunca imaginé ver en mi vida: Sergio Ramos fallando un penal a lo Panenka contra un cabrón que le dicen "Manos Guangas" pic.twitter.com/mAlgfRcoo9 — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 25, 2025

ركلة الجزاء الضائعة في الدوري المكسيكي أعادت إلى الأذهان الركلة التي سددها راموس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 ضد بايرن عندما سددها فوق العارضة وأقصت ريال مدريد من البطولة.

كانت هذه أول ركلة جزاء يُهدرها الإسباني منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما تعادلت إسبانيا 1-1 مع سويسرا في دوري الأمم الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، نجح في تسجيل ركلاته الأربع السابقة بنجاح.

وتلقى مونتيري هزيمة ثقيلة بنتيجة 6-2 في تلك الليلة وهي الأولى لزملاء راموس منذ منتصف يوليو/حزيران الماضي.

يحتل مونتيري الآن المركز الثالث، خلف تولوكا مباشرةً، بفارق الأهداف.