رونالدو: أعيدوا نيمار لمنتخب البرازيل لأننا لا نملك لاعبا مثله

دعا "الظاهرة" رونالدو، المتوج بطلا للعالم مرتين مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء إلى عودة نيمار إلى صفوف "سيليساو" لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن البرازيل "لا تملك لاعب كرة قدم آخر" مثله.

ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يستدعِه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمشاركة في التصفيات.

وقال رونالدو إن نيمار -البالغ من العمر 33 عاما- رغم تعرضه للإصابات، لا يزال "لاعبا حاسما في سيليساو".

وشدد خلال فعالية ترويجية في ساو باولو -إلى جانب نيمار- على أنه "ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزا تماما لكأس العالم".

ولم يرتدِ نيمار القميص الأخضر والأصفر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد الأوروغواي في التصفيات المونديالية.

وأكد أنشيلوتي أنه "يجب أن يصل لحالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم"، وذلك تعليقا على غياب نيمار -النجم السابق بنوادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي- عن آخر مباراتين في التصفيات مطلع الشهر الجاري.

وتأهلت البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب الفوز بكأس العالم (5 مرات) إلى العرس العالمي بإنهائها تصفيات أميركا الجنوبية في المركز الخامس.