حكيمي عن تهمة الاغتصاب: كاذبة وأنا مرتاح البال

نفى أشرف حكيمي (مدافع سان جرمان الفرنسي) تهمة الاغتصاب، واصفا هذه التهمة بأنها "كذبة" مؤكدًا أنه "مرتاح البال".

وقال الدولي المغربي خلال مقابلة مع برنامج "كليك" على قناة "كانال بلوس" والتي بُثّ مقتطف منها أمس الأربعاء "أعلم أن ما اتُهمت به كذب".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا "أعلم أنني لم أفعل شيئًا، ولن أفعل ذلك أبدًا" مؤكدا أنه كان "دائما تحت تصرف الشرطة".

وتابع حكيمي الذي كان يرد على الأسئلة بالإسبانية "اليوم، أشعر براحة البال، نأمل أن تظهر الحقيقة قريبًا".

وكانت النيابة العامة في نانتير طالبت أول أغسطس/أب الماضي بإحالة الدولي المغربي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في "أو-دو-سين" بتهمة اغتصاب شابة في فبراير/شباط 2023.

وأشار حكيمي في مقابلته مع "كليك" إلى "الابتزاز" الذي يتعرض له لاعبو كرة القدم المحترفون بشكل متكرر، وهو ما رفضته راشيل-فلور باردو محامية المدعية.

وقالت المحامية اليوم إن "التحقيق القضائي تمكن من جمع كل الأدلة اللازمة لوصف جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها موكلتي".

وأضافت باردو أنه "لا شيء في هذه القضية يوحي بأي محاولة ابتزاز" موضحة أن "السيد حكيمي يحاول خلق رد فعل مضاد اعتدنا عليه في قضايا العنف الجنسي. لكن هذا لا يجدي نفعا".