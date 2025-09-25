إنفانتينو يدعو للسلام ومعاناة الأطفال والأمهات في غزة والعالم تبكيه

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو إنه يبكي بسبب الصراعات في العديد من البلدان التي يتألم الأطفال وتبكي الأمهات فيها بما في ذلك قطاع غزة.

وأشار إنفانتينو في فعالية بمدينة نيويورك الأميركية، الخميس، إلى أن الجميع يعلم أنهم يعيشون في عالم ممزق وعدواني ومعقد.

وأضاف: "عندما أرى الأطفال يعانون، أعاني، وعندما أرى الأمهات يبكين في غزة وأوكرانيا والسودان وليبيا وفي أي مكان بالعالم، أبكي أيضًا. هناك 80 دولة تشهد صراعات، وجميعنا نعاني عندما نرى ما يحدث.

وتابع: "أؤمن أن الناس بطبيعتهم خيرون وليسوا أشرارا، وعلينا أن نؤمن بأنفسنا وقادتنا الأعزاء، نثق بكم، ونحتاج للسلام في العالم.

تأتي تصريحات رئيس الفيفا بعد مطالبات من مقررين أمميين بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقات كرة القدم الدولية بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والثلاثاء الماضي، قال مقررون أمميون في بيان: نطالب الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بمنع إسرائيل من المشاركة في كرة القدم الدولية كرد فعل ضروري على الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 قتيل و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.