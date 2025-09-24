هل تتسبب الإصابات المتكررة في اعتزال غافي مبكرا؟

4 أو 5 أشهر مدة غياب غافي لاعب برشلونة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في نفس الركبة التي أصيب بها في السابق.

الدولي الإسباني عاد لتوّه من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي الموسم الماضي لكنه لم يلعب مع برشلونة منذ أغسطس/آب علما أنه غاب عن الملاعب لأكثر من عام بين 2023 و2024.

كان برشلونة يأمل في عودة غافي في عام 2025، لكن تكرر الإصابات في الركبة اليمنى يثير المخاوف من إمكانية أن تؤدي إلى إنهاء مسيرة اللاعب مبكرا مثلما حصل مع العديد من اللاعبين مثل نجوم سابقين اضطروا للاعتزال بسبب إصابات وظروف مختلفة.

إن الإصابات الخطيرة تشكل تحديا كبيرا للاعبين، وعلى غافي الفائز بجائزة الفتى الذهبي وجائزة كوبا لعام 2022 أن يبدأ سباقا ضد الزمن للعودة إلى الملعب في نهاية الموسم وكسب مكانه في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

نستعرض أبرز 10 نجوم اضطروا إلى الاعتزال مبكرا بسبب ظروف مختلفة.

رافائيل فاران

اضطرت الإصابات فاران إلى الاعتزال في عمر 31 عاما فقط بعدما انضم إلى فريق كومو الصاعد للدوري الإيطالي لمدة عامين بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته الأولى مع الفريق في مباراة بكأس إيطاليا أمام سامبدوريا.

وفي أغسطس/آب الماضي رفع اسم اللاعب الفرنسي الدولي من قائمة الفريق للموسم الجديد، واضطرته الإصابة لإعلان اعتزاله.

إيدن هازارد

قضى النجم البلجيكي فترة ذهبية مع فريق تشلسي الإنجليزي، حتى أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، وعلى عكس كل التوقعات كان انتقاله لفريق ريال مدريد بداية نهايته الكروية بسبب الإصابات المتكررة وعدم تأقلمه مع الملكي، حتى انتهت علاقته بالنادي واعتزل بعمر 32 عاما.

سيرجيو أغويرو

عندما انتقل من مانشستر سيتي إلى برشلونة، اعتزل المهاجم الأرجنتيني في سن 33 عامًا بسبب مشاكل في القلب تعرض لها، وظهرت عندما سقط على الأرض في مباراة بالدوري الإسباني ضد ألافيس.

ماركو فان باستن

كان المهاجم الهولندي صاحب أداء أسطوري سواء مع فريق ميلان أو المنتخب الهولندي، لكن إصاباته المتعددة أجبرته على ترك كرة القدم عندما كان عمره 29 عامًا فقط. ووفقا له، كان الألم لا يطاق، مما منعه من مواصلة مسيرته الاحترافية.

غاريث بيل

رغم تألق النجم الويلزي في توتنهام، ثم لريال مدريد، حيث كان ركيزة أساسية للجيل الذهبي الذي فاز بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا على التوالي، فإنه كان دائما محاطا بالجدل بسبب حياته غير الرياضية وإصاباته.

إعلان

بدأت مسيرته تنهار بعد رحيله عن ريال مدريد وانتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم ليحافظ على لياقته استعدادا لكأس العالم في قطر، ثم اعتزل في سن 33 عامًا.

أندريه شورله

قرر لاعب كرة القدم الألماني الأسطوري، الذي برز دوره في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2014 في البرازيل، اعتزال كرة القدم بسبب تنقلاته المستمرة بين مختلف الفرق، مما أصابه بالإحباط وهو في الـ29 من عمره ودفعه للاعتزال المبكر.

ميشيل بلاتيني

يعد النجم الفرنسي السابق الذي ترأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، حيث فاز بـ3 كرات ذهبية وسيطر على كرة القدم خلال الثمانينيات. لكنه اعتزل عن عمر ناهز 32 عامًا بعد أن فقد شغفه الكروي وفضل التركيز على حياته المهنية في مجال القانون.

إريك كانتونا

كان المهاجم الفرنسي الموهوب مثيرا للمشاكل ولا يتحكم في مشاعره، وهو ما تؤكده ركلته الشهيرة لأحد المشجعين التي عرضته لهجوم جماهيري وعقوبات أثرت فيه، وقرر الاعتزال في سن 32 عامًا رغم أنه كان من الممكن أن يستمر في اللعب لبضع سنوات أخرى بسبب مهاراته وحسه التهديفي النادر.

فرانك ريكارد

كان النجم الهولندي صاحب مسيرة ناجحة على أرض الملعب مع فرق أياكس الهولندي وميلان الإيطالي وأصبح أسطورة حقيقية، لكنه اعتزل اللعب في سن 32 عامًا.

أولي هونيس

في عمر 27 عامًا، اعتزل النجم الألماني كرة القدم بعد إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها مع فريق بايرن ميونخ الألماني في نهائي كأس أوروبا عام 1975 ضد ليدز يونايتد.