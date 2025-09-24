موعد مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو بالدوري الإسباني والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يسعى برشلونة إلى تقليص الفارق مع منافسه ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 2026/2025، عندما يحل ضيفا على ريال أوفييدو الصاعد حديثا إلى الليغا.

وجمع العملاق الكتالوني 13 نقطة من مبارياته الخمس الأولى في الدوري، بفارق 10 نقاط عن أوفييدو الذي خسر بالفعل 4 من مبارياته الخمس الأولى في الدوري.

موعد مباراة ريال أوفييدو وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام المباراة غدا الخميس الموافق 25 سبتمبر/أيلول 2025 على ملعب كارلوس تارتيري.

وتنطلق صافرة البداية العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت الدوحة والسعودية ومصر، الـ11:30 مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال أوفييدو وبرشلونة

beIN Sports HD2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفاز برشلونة في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإسباني، ليعادل بذلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني (6 انتصارات أيضًا بين عامي 1929 و1984)، لكنه خسر 3 من آخر 4 مباريات خارج أرضه في الدوري الإسباني ضد ريال أوفييدو (فوز واحد).

ويشارك ريال أوفييدو في الدوري الإسباني لأول مرة منذ 24 عاما بعد ضمان صعوده عبر تصفيات الدرجة الثانية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين عانى من بداية صعبة وجمع 3 نقاط فقط من مبارياته الخمس الافتتاحية.

وحصد الفريق النقاط الثلاث بعد فوز صعب 1-صفر على أرضه على ريال سوسيداد في نهاية أغسطس/آب، بينما عانى الفريق أيضا من 4 هزائم دون أن يسجل أي هدف أمام فياريال وريال مدريد وخيتافي وإلتشي.

ولم يواجه ريال أوفييدو كثيرا من المشاكل في التسجيل أمام برشلونة منافسه غدا الخميس، حيث نجح في هز الشباك في كل من آخر 12 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، مسجلا 19 هدفا في المجموع خلال هذه السلسلة التي تعد الأفضل له ضد النادي الكتالوني كفريق في الدرجة الأولى.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد ريال أوفييدو

غارسيا؛ كوندي، إيريك، كوبارسي، مارتن؛ بيدري، دي يونغ، كاسادو؛ رافينيا، ليفاندوفسكي، توريس.

التشكيلة المتوقعة لريال أوفييدو ضد برشلونة

إسكانديل. بيلي، كارمو، كالفو؛ أهيجادو، دندونكر، رينا، الحسن؛ كولومباتو؛ تشيرا، روندون.