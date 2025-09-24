موعد مباراة الهلال ضد الأخدود بالدوري السعودي والتشكيلة والقنوات الناقلة

يبحث الهلال عن مواصلة عودته بعد بداية مخيبة، عندما يستقبل الأخدود في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويحتل الهلال المركز السابع (5 نقاط)، بينما يقبع الأخدود في المركز الأخير من دون نقاط.

وفرّط الهلال في فوز كبير عندما تقدم على الأهلي 3-0، قبل أن يلحق بطل آسيا بالتعادل في آخر 12 دقيقة في مباراة مثيرة.

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن 2025

تقام المباراة غدا الخميس 25 سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب المملكة آرينا.

وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة والسعودية ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والأخدود

قناة "ثمانية" (تعليق عبد الله الحربي)

ويمكنكم متابعة المباراة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

يفتقد "الزعيم" خدمات نجمه البرازيلي فيليب مالكوم بداعي الإصابة، في الوقت الذي أعاد فيه قيد البرازيلي الآخر ماركوس ليوناردو بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو الذي تعرض لإصابة تبعده نحو شهرين.

كما يأمل فريق العاصمة في استعادة نجميه البرتغالي روبن نيفيز ومهاجمه الأوروغواياني داروين نونيز، بعد إراحتهما في مواجهة العدالة الأخيرة في الكأس (1-0).

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى الفريقان 4 مرات سابقا وفاز بها الهلال مسجلا 13 هدفا.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الأخدود

ياسين بونو، اليامي، تمبكتي، كوليبالي، هيرنانديز، نيفيز، ناصر الدوسري، سافيتش، ليوناردو، نونيز، سالم الدوسري.