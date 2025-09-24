موعد مباراة الاتحاد ضد النصر بالدوري السعودي والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يصطدم الاتحاد حامل لقب الثنائية (الدوري والكأس) مع ضيفه النصر في قمة المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وستجمع المباراة بين الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في 3 مباريات، وصاحبي أقوى هجوم حتى الآن (12 للنصر المتصدر و10 للاتحاد).

والتقى الفريقان بداية الموسم، في نصف نهائي الكأس السوبر في هونغ كونغ، حين فاز النصر 2-1 رغم إكماله المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد مهاجمه السنغالي ساديو مانيه مبكرا، بيد أن الاتحاد فاز ذهابا وإيابا في الدوري الماضي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

تقام القمة الكبيرة الجمعة 26 سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب الإنماء في جدة.

تنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة والسعودية ومصر، العاشرة (22:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

ثمانية.

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ورغم فوز الاتحاد في 3 مباريات، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، ويأمل في عودة قائده الفرنسي كريم بنزيمة، بعد تعافيه من إصابة غيبته عن آخر 3 مباريات، لكنه في المقابل يفتقد مدافعه الأيمن مهند الشنقيطي بداعي الإصابة.

وقال مدربه الفرنسي لوران بلان في مؤتمر صحافي عقب فوزه الثلاثاء على الوحدة 1-0 في دور الـ32 من الكأس "نتمنى أن يكون بنزيمة جاهزا للمشاركة أمام النصر فلدينا عدد من المباريات في وقت قصير ومجبرون على المداورة".

ويعول الاتحاد على مجموعة من الأسماء المميزة، منهم حارسه الصربي بريدراغ ريكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والبرازيلي فابينيو، والجزائري حسام عوار، والفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرغوين.

في المقابل، قدم النصر مستويات مميزة وحقق نتائج كبيرة. ويفتقد جهود مدافعه الأيسر سعد الناصر بداعي الإصابة، لكنه يمتلك عناصر بديلة قادرة على ملء الخانة.

ويتصدر فيليكس قائمة الهدافين (5)، في حين تضم قائمة النصر أيضا أمثال الفرنسيين كينغسلي كومان ومحمد سيماكان والإسباني إينيغو مارتينيز.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام النصر

رايكوفيتش، سيميتش، دانيلو بيريرا، سعد آل موسي، ماريو ميتاي، فابينيو، نغولو كانتي، حسام عوار، ستيفن بيرغوين، كريم بنزيمة، صالح الشهري.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتحاد

بينتو ماتيوس، نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيغو مارتينيز، أيمن يحيى، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو كينغسلي كومان.