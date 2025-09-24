رئيس يوفنتوس السابق يقر بالذنب في قضايا فساد

وافقت محكمة إيطالية على إقرار بالذنب من جانب الرئيس السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، وذلك بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرا بسبب قضية تلاعب في حساباته.

ومن شأن موافقة المحكمة على الإقرار بالذنب أن تمهّد الطريق لعودة أنييلي إلى الكرة الإيطالية، مع نهاية فترة عقوبته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما انتهت فترة عقوبة التشيكي بافل نيدفيد، لاعب الفريق السابق ونائب الرئيس، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرا، في حين حصل المدير الرياضي السابق فابيو باراتيشي على عقوبة لمدة 18 شهرا، وانتهت فترة عقوبته أيضا.

وقرّرت محكمة في روما، بعد نقل المحاكمة من تورينو، تبرئة ماوريسيوأريفابيني، الرئيس التنفيذي السابق للنادي، من ارتكاب أي مخالفات.

وكان نادي يوفنتوس، الذي توجد أسهمه على قائمة البورصة في ميلان، قد عوقب بغرامة قدرها 156 ألف يورو (183 ألف دولار) وتم التوصل إلى تسوية مع 75 مستثمرا بحيث سيدفع النادي أكثر من مليون يورو (1.2 مليون دولار).

وتعرض يوفنتوس لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده في موسم 2023/2022، كما تم استبعاده من دوري المؤتمر الأوروبي بسبب مخالفاته المالية.

وفي ذات السياق، خضعت إدارة يوفنتوس لتحقيقات حول تهم التربح والحصول على عمولات غير قانونية من انتقالات أو إعارات اللاعبين والتلاعب برواتبهم.

وسلطت القضية الضوء على المستثمرين في النادي، وما إذا كانوا قد تعرضوا لعملية احتيال من خلال إصدار فواتير لمعاملات وهمية، وهو ما يعد تلاعبا حسابيا.