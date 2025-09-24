مبابي يحقق أرقاما خرافية مع ريال مدريد هذا الموسم
بثنائيته التي سجلها أمس في فوز ريال مدريد على ليفانتي بالدوري الإسباني، يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي وصل إلى هدفه رقم 11.
وكان "الملكي" هزم مضيفه ليفانتي 4-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.
وسجل أهداف "الميرينغي": البرازيلي فينيسيوس جونيور (28) والأرجنتيني فرانكو ماستنانتونو في الدقيقة 38، ومبابي (64 من ركلة جزاء و66).
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن ملاحقه برشلونة قبل اكتمال منافسات الجولة، بينما يمتلك ليفانتي 4 نقاط فقط في المركز الـ16.
أرقام مبابي
وسجل مبابي 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين منذ بداية الموسم مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا:
- هدف ضد أوساسونا
- هدفان ضد ريال أوفييدو
- لم يسجل ضد مايوركا
- هدف ضد أوكرانيا
- هدف وتمريرة حاسمة ضد آيسلندا
- هدفان ضد مارسيليا
- هدف ضد إسبانيول
- هدفان ضد ليفانتي
وسجل مبابي 5 ركلات جزاء من أصل 5 هذا الموسم كما فاز بـ5 جوائز رجل المباراة من أصل 7 شارك فيها، وأسهم بشكل فعال في محافظة ريال مدريد على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في كل المسابقات (6 انتصارات في الليغا وانتصار في دوري الأبطال).