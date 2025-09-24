رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

مبابي يحقق أرقاما خرافية مع ريال مدريد هذا الموسم

Soccer Football - LaLiga - Levante v Real Madrid - Estadi Ciutat de Valencia, Valencia, Spain - September 23, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal REUTERS/Pablo Morano
مبابي سجل 11 هدفا هذا الموسم مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا (رويترز)
Published On 24/9/2025
|
آخر تحديث: 15:30 (توقيت مكة)

بثنائيته التي سجلها أمس في فوز ريال مدريد على ليفانتي بالدوري الإسباني، يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي وصل إلى هدفه رقم 11.

وكان "الملكي" هزم مضيفه ليفانتي 4-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

وسجل أهداف "الميرينغي": البرازيلي فينيسيوس جونيور (28) والأرجنتيني فرانكو ماستنانتونو في الدقيقة 38، ومبابي (64 من ركلة جزاء و66).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن ملاحقه برشلونة قبل اكتمال منافسات الجولة، بينما يمتلك ليفانتي 4 نقاط فقط في المركز الـ16.

أرقام مبابي

وسجل مبابي 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين منذ بداية الموسم مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا:

  • هدف ضد أوساسونا
  • هدفان ضد ريال أوفييدو
  • لم يسجل ضد مايوركا
  • هدف ضد أوكرانيا
  • هدف وتمريرة حاسمة ضد آيسلندا
  • هدفان ضد مارسيليا
  • هدف ضد إسبانيول
  • هدفان ضد ليفانتي

وسجل مبابي 5 ركلات جزاء من أصل 5 هذا الموسم كما فاز بـ5 جوائز رجل المباراة من أصل 7 شارك فيها، وأسهم بشكل فعال في محافظة ريال مدريد على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في كل المسابقات (6 انتصارات في الليغا وانتصار في دوري الأبطال).

المصدر: الجزيرة

