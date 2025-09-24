لاعب بولندي يحذر من اللعب لإنتر ميامي في ظل وجود ميسي

حذّر لاعب خط الوسط البولندي ماتيوز كليتش، اللاعبين من الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي في ظل وجود نجمه الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

ولعب كليتش فترة رائعة مع ليدز يونايتد الإنجليزي، لينتقل إلى الدوري الأميركي بعد ذلك حيث لعب موسمين، غير أنه لا يحمل ذكريات طيبة عن إنتر ميامي بقيادة ميسي، حيث ينصح اللاعبين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة بعدم الانضمام لهذا الفريق.

وتبدو الأمور ظاهريا جيدة بالنسبة للفريق الذي يقع في ولاية فلوريدا، لكن الوضع ليس وديا بالكامل، وفقا لنجم الدوري الإنجليزي السابق الذي قال في ظهور عبر برنامج "فوت ترك" ونقلته "ديلي ميل" البريطانية: "إنها كارثة، الناس يرحلون، والمدربون والمعالجون الطبيعيون أيضا، والوضع التنظيمي سيئ".

وأعير كليتش إلى أوتريخت الهولندي، من ليدز، حيث لعب 1985 مباراة بالدوري الإنجليزي ضمن صفوف الأخير، خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث لعب لفريق دي سي يونايتد، وأتلانتا يونايتد، قبل أن يعود إلى بلاده هذا الصيف، مع فريق كراكوفيا.

وأضاف اللاعب: "والد ميسي هو من يدير النادي، الجميع بات يتحدث اللغة الإسبانية، ولا شيء يتم دون موافقتهما. النادي أيضا يقع على بعد 45 إلى 50 دقيقة من ميامي".

ولعب كليتش ضد إنتر ميامي 3 مرات، لكنه واجه ميسي مرة واحدة فقط منها.

ورشح اللاعب البولندي أندية أميركية أخرى، يمكن للاعبين الانتقال إليها، مثل نيويورك ريد بولز، والذي أكد أنه بات لديه ملعب أفضل الآن، وأن سيتي أيضا يبنى ملعبا رائعا، وكذلك ناشفيل.

وأضاف: "إنه مكان جميل، عاصمة البلاد، بورتلاند وسياتل لديهما أجواء رائعة، لكنهما في الجانب الآخر من العالم، هناك أندية مثل كولومبوس كرو وسينسيناتي، لديها ملاعب كبيرة وقاعدة جماهيرية ضخمة، لكن الحياة هناك مملة جدا".