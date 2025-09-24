قصة ليفربول مع الأهداف القاتلة هذا الموسم

للمباراة السادسة من أصل 7 في هذا الموسم، يسجل ليفربول هدفا في الوقت ويخطف النقاط الثلاث ويبقي المنافس متحسرا على نتيجة المباراة.

وسجل الفرنسي هوغو إيكيتيكي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ85 على ساوثهامبتون 2-1 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمس الثلاثاء.

وشارك إيكيتيكي (23 عاما) بدلا من ألكسندر إيزاك، الذي سجل هدفه الأول بعد انضمامه إلى "الريدز" وذلك بين الشوطين، ولكن شهد أول تدخل له في المباراة حصوله على بطاقة صفراء بعدما ضرب الكرة بيده تعبيرا عن الإحباط.

وعندما سجل هدف التقدم لليفربول قبل 5 دقائق من النهاية بعد تمريرة من فيديريكو كييزا، عقب هدف التعادل الذي أحرزه شيا تشارلز، ركض نحو راية الركنية وخلع قميصه ورفعه أمام الكاميرات محتفلا.

ما فعله لم يترك أمام الحكم توماس برامال أي خيار سوى منحه بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء، مما يعني أن المهاجم الفرنسي سيتم إيقافه في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بالبريميرليغ السبت المقبل.

ليفربول والأهداف القاتلة

وتشير الإحصاءات إلى أن ليفربول سجل في 6 من أصل 7 مباريات بعد الدقيقة الـ83: