سكولز منبهرا بنجم برشلونة بيدري: إنه مزيج من تشافي وإنييستا

أشاد أيقونة مانشستر يونايتد السابق بول سكولز بلاعب وسط برشلونة بيدري، ووصفه بأنه "لاعبه المفضل الجديد" بعد الأداء المذهل الذي قدمه الإسباني ضد نيوكاسل.

وبدأ برشلونة حملته في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بشكل رائع، حيث حقق فوزًا حاسمًا في سانت جيمس بارك ضد نيوكاسل 2-1 بفضل هدفين سجلهما الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وبعد المباراة، اعترف سكولز على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بيدري هو لاعبه المفضل، وهذا الأسبوع جدد الأسطورة البريطاني الإشادة بأداء بيدري خلال برنامج بودكاست "الجيد، السيئ، وكرة القدم"، الذي يُقدّمه إلى جانب زميله أسطورة الشياطين الحمر نيكي بات والممثل الكوميدي بادي ماكغينيس.

ولم يتردد الإنجليزي في وضع لاعب برشلونة على رأس قائمة أفضل 5 لاعبي خط وسط حاليا، وصرح "اللاعب رقم 1 هو بيدري. عندما رأيته ضد نيوكاسل، قلتُ: رائع!.. إنه مزيجٌ من تشافي وإنييستا. لا نتحدث فقط عن قدميه، بل عن ذكائه الكروي قبل كل شيء. أحيانًا يجد نفسه في مواقف صعبة، وطريقة تغلّبه عليها بحركة واحدة أو خدعة مذهلة. أسلوبه رائع".

ورغم أن راشفورد تصدّر عناوين الصحف لقيادة برشلونة إلى الفوز، فإن بيدري سيطر على مجريات اللعب في وسط الملعب لصالح الفريق الكتالوني، وهو ما لاحظه خبراء كرة القدم، مثل سكولز.

ونشر أيقونة مانشستر يونايتد السابق قصة على موقع إنستغرام مع صورة لبيدري وتعليق "لاعبي المفضل الجديد".

سكولز، الذي اعترف بأنه لم يكن يتابع الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة ولم يكن على دراية بجودة بيدري، انبهر بأداء لاعب جزر الكناري ضد نيوكاسل في سانت جيمس بارك.

وصرح "أفضل ما في الأمر أنه عندما سجل نيوكاسل هدف تقليص الفارق، كانت هناك 8 دقائق متبقية من الوقت بدل الضائع. كنت أعتقد أنها ستكون مثيرة.. لكن بيدري استحوذ على الكرة لمدة 7 من أصل 8 دقائق. سيطر على المباراة تمامًا. أعتقد أنه كان رائعًا".

احتل بيدري المركز الحادي عشر في التصنيف النهائي لجائزة الكرة الذهبية التي توج بها الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان متفوقا على لامين جمال موهبة برشلونة.