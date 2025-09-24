رين.. ناد متواضع تحول لخزان مواهب رُشحت للكرة الذهبية

رغم نتائجه المتواضعة في الدوري الفرنسي كان نادي ستاد رين على الدوام خزانا للمواهب التي صنعت أمجاد كبار الأندية الأوروبية أمثال ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي على مدار السنوات الماضية.

وقدم رين مجموعة جيدة من نجوم كرة القدم العالمية أبرزهم عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان ورافينيا لاعب برشلونة وإدواردو كامافينغا مدافع ريال مدريد.

وتردد اسم النادي كثيرا مؤخرا بالاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية حيث ضمت قائمة المرشحين 3 لاعبين سابقين في النادي.

مرشحون للكرة الذهبية

في مطلع شهر أغسطس/آب الماضي كشفت مجلة "فرانس فوتبول" النقاب عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، قبل شهر تقريبا من انطلاق الحدث المرموق في باريس.

وكان من بين المرشحين لاعبون مروا على فريق ستاد رين:

الفرنسي عثمان ديمبيلي

نجم باريس سان جيرمان الذي توج بالكرة الذهبية بعد تغلبه على موهبة برشلونة لامين جمال بالنظر الموسم المبهر الذي قدمه مع النادي الباريسي حيث توج بالثلاثية: الدوري المحلي وكأس فرنسا لكن التتويج الأكبر كان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا فضلا عن الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

بدأ عثمان ديمبيلي مسيرته الاحترافية مع نادي ستاد رين الفرنسي، حيث شارك في موسمه الأول في 29 مباراة وسجل 12 هدفًا.

في موسم 2016-2017 انتقل إلى بروسيا دورتموند قبل الانتقال إلى برشلونة ثم لاحقا إلى باريس سان جيرمان.

الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)

احتل المرتبة الـ21 في الترتيب النهائي بقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025. بعد أن رسّخ مكانته واحدا من أفضل المهاجمين في أوروبا.

وسجّل المهاجم أهدافا غزيرة على مدار العامين الماضيين، أولاً في موسم 2023 – 2024 كعنصر أساسي في فريق شتوتغارت الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 15 عامًا. ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى 28 هدفًا أحرزها غيراسي في الدوري.

وفي تصريح سابق، قال المدير الرياضي لأميان، جون ويليامز، إن غيراسي رفض الانتقال إلى تشلسي صيف 2020، لأنه أراد ضمانات باللعب في الفريق الأول، فانتقل بدلاً من ذلك إلى رين الفرنسي، مقابل نحو 15 مليون يورو، ليسجل 25 هدفا في موسمين.

ووصل النجم الغيني إلى أعلى مستوياته منذ انتقاله لصفوف دورتموند، حيث هز الشباك بتسجيل 33 هدفًا خلال 44 مباراة خلال الموسم الماضي.

وأصبح غيراسي أول لاعب أفريقي يسجل 37 هدفا في موسم واحد مع نادٍ من الدوريات الخمسة الكبرى في مسابقة رسمية منذ محمد صلاح مع ليفربول في 2017-2018 (44 هدفا).

كما تصدر غيراسي مع رافينيا نجم برشلونة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي برصيد 13 هدفا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل غيراسي 21 هدفا في الدوري الألماني.

وأشارت الشبكة إلى أن غيراسي بات أول لاعب يسجل 21 هدفا مع دورتموند في البوندسليغا خلال موسمه الأول.

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

حل البرازيلي رافينيا في المركز الخامس في الترتيب النهائي بقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.

وقدم رافينيا موسما رائعا مع برشلونة وساهم في قيادته لإحراز الثلاثية المحلية والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 34 هدفا مع 25 تمريرة حاسمة في 57 مباراة ضمن كافة المسابقات.

نادي ستاد رين الفرنسي باع لاعبه البرازيلي رافينيا إلى نادي برشلونة الإسباني في عام 2022 مقابل مبلغ يصل إلى 67 مليون يورو.

وانتقل رافينيا إلى ستاد رين من نادي سبورتينغ لشبونة في 2019 مقابل 23 مليون يورو.

تألق البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا في الدوري الفرنسي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة، وساعد رين على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. قبل أن ينتقل إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، ثم لاحقا إلى برشلونة.

خزان نجوم

ارتدى قميص رين، مجموعة كبيرة من أبرز نجوم كرة القدم أمثال، جيريمي دوكو وبيتر تشيك وإدوارد ميندي ونيمانيا ماتيتش ورامي بن سبعيني ولويس فابيانو.

وسلّطت صفقة انتقال الشاب ليزلي أوغوتشوكو (19 عاما) -التي تمت رسميا في الأول من أغسطس/آب 2023 من رين إلى تشلسي مقابل 27 مليون يورو- الضوء على سياسة الانتقالات التي ينتهجها النادي الفرنسي، التي وصفتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنها "غير عادية".

وأكدت الصحيفة أنه وبعد هذه الصفقة تكون خزينة نادي رين قد انتعشت بمبلغ 303 ملايين يورو منذ موسم 2020 – 2021، وذلك من خلال بيع العديد من اللاعبين الشباب إلى أندية أخرى في أوروبا، مثل السنغالي إدوارد ميندي وإداورد كامافينغا والبرازيلي رافينيا.

وكشف باتريك رامبيون المدير السابق لأكاديمية رين الحاصلة على جائزة أفضل أكاديمية بفرنسا في الفترة بين 2006 و2011 عن سبب تألق اللاعبين الشباب في النادي الفرنسي، وقال "لا توجد أسرار، والتفسير الوحيد موجود في سياستنا الواضحة؛ لدينا دائما في رين مساحة لهؤلاء الشباب، فنحن نقوم بتزويد الفريق الأول بهم بشكل دائم".

في ما يلي أغلى 10 عمليات بيع في تاريخ نادي رين:

المغربي نايف أكرد: تعاقد معه من ديجون مقابل 5 ملايين يورو عام 2022، وباعه إلى وست هام يونايتد عام 2022 مقابل 35 مليون يورو.

عثمان ديمبيلي: من أبناء النادي وباعه إلى بوروسيا دورتموند عام 2017 مقابل 35 مليون يورو.

إدواردو كامافينغا: من أبناء النادي وباعه إلى ريال مدريد عام 2021 مقابل 31 مليون يورو.

إسماعيلا سار: تعاقد معه من ميتز مقابل 17 مليون يورو عام 2017 وباعه إلى واتفورد عام 2019 مقابل 30 مليون يورو.

ليزلي أوغوتشوكو: من أبناء النادي وباعه إلى تشلسي عام 2023 مقابل 27 مليون يورو.

كمال الدين سليمانا: تعاقد معه مقابل 17 مليون يورو من نوردشيلاند وباعه إلى ساوثهامبتون عام 2022 مقابل 25 مليون يورو.

إدوارد ميندي: تعاقد معه مقابل 7 ملايين يورو من "ستاد ريمس" عام 2016 وباعه إلى تشلسي عام 2020 مقابل 24 مليون يورو.

ماتيس تل: من أبناء النادي وباعه إلى بايرن ميونخ عام 2022 مقابل 20 مليون يورو.

شعباني نوندا: تعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو من زيورخ عام 1998 وباعه إلى موناكو عام 2000 مقابل 20 مليون يورو.

رافينيا: تعاقد معه مقابل 21 مليون يورو من سبورتينغ لشبونة عام 2019 وباعه إلى ليدز يونايتد عام 2020 مقابل 18.6 مليون يورو، ورغم أنه خسر فيه أكثر من مليوني يورو، فإن البرازيلي حافظ على مكانه ضمن أكبر عمليات البيع في تاريخ نادي رين.