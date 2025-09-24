بيراميدز يهزم الأهلي ويتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي
توج بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، بلقب كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" ضمن النسخة الثانية من كأس القارات، بفوزه على مضيفه أهلي جدة السعودي، بطل آسيا، 3-1 الثلاثاء على ملعب الإنماء بجدة وأمام نحو 50 ألف مشجع.
ويدين بيراميدز باللقب الثاني في تاريخه بعد دوري أبطال أفريقيا إلى مهاجمه الدولي الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 21 و71 و75، في حين سجل الإنجليزي إيفان توني هدف الأهلي الوحيد (45 من ركلة جزاء).
ويلتقي بيراميدز مع بطل الأميركيتين في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل على كأس التحدي (فيفا)، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.
وكرر بيراميدز إنجاز مواطنه الأهلي الذي ظفر بلقب النسخة الأولى من كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي عندما تغلب على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة قبل أن يتوقف مشواره في نصف النهائي بخسارته أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (5-6).