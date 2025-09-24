الإصابات تتكالب على غافي وتهدد مسيرته مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي أن الدولي غافي خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى -أمس الثلاثاء- ويغيب عن الملاعب لنحو 5 أشهر.

وقال برشلونة في بيان "خضع لاعب الفريق الأول بابلو بايس غافيرا (غافي) لجراحة تنظير المفصل لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي الإنسي، وتمت خياطة الغضروف الهلالي للحفاظ عليه، ومن المتوقع أن تتراوح فترة التعافي بين 4 و5 أشهر تقريبا".

ولم يلعب ابن الـ21 عاما منذ أغسطس/أب بسبب المشكلة نفسها، علما أنه غاب عن الملاعب لأكثر من عام بين 2023 و2024 بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة نفسها.

وبعد أن كان لاعبا أساسيا في ناديه ومنتخب بلاده منذ تألقه في سن الـ17 فقط، يخوض الفائز بجائزتي "الفتى الذهبي" وكوبا عام 2022 (أفضل لاعب شاب في العالم) سباقا مع الزمن للعودة إلى الملاعب في نهاية الموسم كي يخوض كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

إصابة فيرمين

وأعلن البرسا -الاثنين الماضي- غياب لاعب الوسط فيرمين لوبيز عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في عضلات الساق خلال الفوز على خيتافي 3-0 في الليغا الأحد الماضي.

وأصيب لاعب منتخب إسبانيا (22 عاما)، الذي سجل هدفين في فوز برشلونة بسداسية نظيفة على فالنسيا هذا الشهر، بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وستحرم الإصابة لوبيز من المشاركة مع برشلونة في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتأخر برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، الذي يحل ضيفا على ريال أوبييدو غداالخميس، بـ5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.