استشهاد لاعب كرة القدم محمد السطري برصاص الاحتلال في غزة

استشهد مهاجم نادي خدمات النصيرات، محمد السطري، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال انتظار المساعدات الإنسانية بمنطقة الشاكوش شمالي غرب مدينة رفح في غزة.

وانضم السطري إلى نجم المنتخب الفلسطيني ونادي خدمات الشاطئ السابق، سليمان العبيد (بيليه فلسطين)، الذي قتل -الشهر الماضي- في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت طالبي المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة.

والشهر الماضي، كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب عن أن الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها أكثر من 774 شهيدا، بينهم أكثر من 355 لاعب كرة القدم، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

#شاهد| وداع مؤلم للشهيد محمد السطري، لاعب نادي شباب رفح، الذي ارتقى جراء قصف الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/KRRGcNMurd — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 24, 2025

وطالب رجوب -في مؤتمر صحفي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية- الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باتخاذ "قرار فوري بحق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة ممنهجة ضد الحركة الرياضية الفلسطينية منذ بدئه حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أن "إجمالي شهداء الحركة الرياضية والكشفية بلغ 774 شهيدا، من بينهم 355 شهيدا من لاعبي كرة القدم، و277 شهيدا من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا".