برشلونة ينتظر الضوء الأخضر للعودة إلى كامب نو الأحد المقبل

كشفت إيلينا فورت نائبة رئيس نادي برشلونة أن النادي يستعد للعودة إلى ملعبه كامب نو سبوتيفاي يوم الأحد المقبل عندما يواجه ريال سوسيداد إن حصل على شهادة الإشغال الأولية بعد ظهر اليوم من بلدية الإقليم.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن النادي الكتالوني يتطلع للعودة إلى كامب نو لخوض المباريات فيه خلال المرحلة الأولى، بسعة تصل إلى 27 ألف متفرج.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. علم فلسطين يزين مباراة برشلونة وخيتافي في الليغا

شاهد.. علم فلسطين يزين مباراة برشلونة وخيتافي في الليغا list 2 of 2 فينيسيوس غاضب من قرارات مدرب الريال ألونسو end of list

وقالت فورت في مؤتمر صحفي خلال شرح تقدم أعمال البناء في الملعب "إن النادي يأمل الحصول على شهادة الإشغال الأولية بعد ظهر اليوم وافتتاح مقره الجديد يوم الأحد".

كما حرصت نائبة الرئيس على التأكيد أن الملعب آمن تماما، على الرغم من وجود بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى حل.

وأضافت "لقد قدمنا ​​جميع الوثائق بالفعل، ونأمل أن يُصدر مجلس المدينة شهادة الإشغال الأولية اليوم. كان العمل مع مجلس المدينة مستمرا ومكثفا. يمكن منح تراخيص الإشغال الأولية وفقا للجوانب التي يجب إكمالها. يمكنهم القول إن البناء سليم، ولكن هناك تفاصيل ناقصة. نأمل أن نعود يوم الأحد القادم".

وتابعت "نحن الآن نركز على العودة يوم الأحد. إن لم يكن ذلك ممكنا، فلدينا الملعب الأولمبي جاهز. الهدف هو العودة إلى كامب نو لجميع المباريات. عندما نغادر الملعب الأولمبي في مايو/أيار، الخطة هي عدم العودة، ولكن عندما نرى أي شكوك، فإننا نحتفظ بها".

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد صرح في وقت سابق من اليوم ذاته بأن الملعب أصبح مؤهلا لإعادة الافتتاح، مشددا على أن "الكرة الآن في ملعب بلدية برشلونة".

وتعقد بلدية برشلونة اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة الرابعة عصرا، جلسة عمل تقنية لعرض آخر المستجدات المتعلقة بأعمال التطوير، على أن تدلي لايا بونيت، النائبة الأولى لعمدة المدينة، بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الجلسة.