شاهد.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، باليوم الوطني السعودي الـ95 برسالة وجهها إلى الشعب السعودي.

ونشر رونالدو صورا وفيديوهات عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ظهر فيها مرتديا الجلباب ووشاحا حمل عبارة "عزنا بطبعنا" وحاملا سيفا، بينما علق على هذه الصور بالقول "يوم وطني سعودي سعيد للجميع في المملكة العربية السعودية، أتمنى لكم يوما مليئا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم".

واعتاد "رونالدو" المشاركة في المناسبات الوطنية بالمملكة منذ انضمامه إلى النصر مطلع عام 2023، كما أعرب في أكثر من مناسبة عن سعادته بالإقامة في المملكة التي يراها من أكثر الدول أمانا.

ويخوض النصر اليوم مواجهة مع مضيفه جدة لحساب دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.