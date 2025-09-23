ترتيب اللاعبين الـ30 المرشحين للكرة الذهبية 2025

كوفئ المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي على الدور الذي لعبه في قيادة سان جيرمان إلى الثلاثية المحلية، والفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ نادي العاصمة، وذلك بنيله جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب، متفوقا على نجم برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال.

وفي حفل أقيم في مسرح شاتوليه وسط باريس، بات ديمبلي سادس فرنسي ينال الكرة الذهبية، مانحا بلاده هذه الجائزة للمرة الثامنة، متفوقا على ميشيل بلاتيني وحده الذي نالها أعوام 1983 و1984 و1985، إضافة إلى ريمون كوبا (عام 1958) وجان بيار بابان (عام 1991) وزين الدين زيدان (عام 1998) وكريم بنزيمة (عام 2022).

وكان لافتا حضور 4 لاعبين مسلمين (ديمبلي ولامين جمال وصلاح وحكيمي) ولاعبين عربيين (صلاح وحكيمي) في قائمة الـ10 الأوائل.

وتاليا ترتيب اللاعبين الثلاثين الذين كانوا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية:

1. الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)

2. الإسباني لامين جمال (برشلونة)

3. البرتغالي فيتينا (سان جيرمان)

4. المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

5. البرازيلي رافينيا (برشلونة)

6. المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)

7. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)

8. الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

9. الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (سان جيرمان الموسم الماضي، ومانشستر سيتي الإنجليزي حاليا)

10. البرتغالي نونو منديش (سان جيرمان)

11. الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني)

12. الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

13. الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونخ الألماني)

14. الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

15. السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال الإنجليزي حاليا، وسبورتنغ البرتغالي الموسم الماضي)

16. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

17. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

18. الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي الإيطالي)

19. البرتغالي جواو نيفيش (سان جيرمان)

20. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي)

21. الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند الألماني)

22. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

23. الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

24. الإسباني فابيان رويس (سان جيرمان)

25. الهولندي دنزل دمفريس (إنتر)

26. النروجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

27. الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

28. الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

29. الألماني فلوريان فيرتس (ليفربول حاليا، باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي)

30. الفرنسي ميكايل أوليسيه (بايرن ميونخ)