الفتى الزجاجي صار ذهبيا.. تفاعل واسع على المنصات بعد فوز ديمبيلي

أثار فوز اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 جدلا واسعا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين جماهير برشلونة الذي غادره اللاعب عام 2023.

وتحول ديمبيلي من لاعب يلقبه البرشلونيون بـ"الفتى الزجاجي" بسبب إصاباته المتكررة، إلى أفضل لاعب في العالم بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان وتحقيقه دوري أبطال أوروبا.

ولم تكن رحلة ديمبيلي مع برشلونة سهلة، إذ عانى من مشاكل الإصابات المزمنة التي حرمته من الاستقرار، فخلال 6 مواسم مع النادي الكتالوني غاب عن أكثر من 130 مباراة.

وقضى اللاعب الأفريقي الأصل نحو سنتين كاملتين خارج الملاعب، وتعرض لأكثر من 15 إصابة متنوعة شملت الركبة والأوتار والعضلات والأعصاب.

وبينما لعب مع برشلونة 186 مباراة في 6 مواسم وسجل 40 هدفا، تمكن مع باريس سان جيرمان من لعب 53 مباراة في موسم واحد وتسجيل 35 هدفا.

وكان الفارق الأبرز أن ديمبيلي حقق مع النادي الفرنسي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي ظل برشلونة يحلم بها منذ سنوات، إضافة إلى الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ورصد برنامج شبكات (2025/9/23) جانبا من التعليقات المتنوعة على مواقع التواصل، حيث كتبت لميس "فاز ديمبيلي يعني العرس بباريس سان جيرمان.. الزغاريد وين؟ بمدريد.. كانوا يستناها للبرشلونيين علشان يوروهم ايش راح منهم".

وغردت ندى "ديمبيلي كابوس برشلونة، ضيع عليهم بطولات، طردهم من الأبطال قبل سنة، حقق البطولة اللي يحلمون فيها حرمهم من المشاركة بالمونديال وحرم رافينها ويامال من الكرة الذهبية".

لقب مستحق

في المقابل، أشاد كريم بالتطور قائلا "ديمبيلي لاعب مهاري وممتاز استطاعت باريس سان جيرمان الاستثمار فيه وجعله يبرز من جديد.. لقب مستحق جدا من لاعب عادي جدا إلى رجل بالدوري يستاهل عثمان".

وعلق محمد بحماس "أنا نفسي حد يعاملني زي ما باريس سان جيرمان عامل ديمبيلي، يأخدني كده يعيد اكتشافي ويركز على نقاط قوتي ويوريني مصلحتي فين ويخليني أنطلق بقا.. من الآخر باريس سان جيرمان وإنريكي رجعوا ديمبيلي للكرة".

وبينما يرجع البعض تألق ديمبيلي إلى الاستقرار العائلي بعد زواجه، يؤكد المختصون أن الفضل يعود للمدرب لويس إنريكي الذي أعاد تشكيل اللاعب ومنحه دور المهاجم.

وكان إنريكي قد حول ديمبيلي من لاعب طرف يتعرض للإصابات المتكررة إلى مهاجم محوري، وهذا ساعده على تجنب الاحتكاك المباشر وتقليل مخاطر الإصابة.

وقد فاز إنريكي أيضا بجائزة أفضل مدرب في العالم، وهو ما أكد نجاح فلسفته التدريبية في إعادة إحياء مسيرة اللاعبين.

وفي تصريحات سابقة، أعرب ديمبيلي عن امتنانه لمدربه قائلا "أعتبر نفسي محظوظا بوجود مدرب مثل لويس إنريكي، لأنه دائما يدفعني لتقديم الأفضل ويضعني تحت الضغط الإيجابي".

وأضاف "عندما تختبر طعم الانتصارات الجماعية والفردية، يصبح البقاء في القمة دافعا مستمرا. لهذا نحن لا نزال نمتلك حافزا كبيرا هذا الموسم".