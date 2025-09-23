إنجاز تاريخي.. كينيا تحصد الذهب والملايين في بطولة العالم لألعاب القوى

حصدت كينيا مكاسب مالية ضخمة إلى جانب مجدها الرياضي، بعد أن أنهى فريقها لألعاب القوى بطولة العالم 2025 في طوكيو بـ11 ميدالية، ليحلّ في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة في جدول الترتيب العام.

وقد ترجمت الإنجازات الميدانية إلى أرقام مالية لافتة، إذ ينصّ نظام الجوائز المعتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى على منح الفائزين بالميداليات الذهبية 70 ألف دولار (نحو 9 ملايين شلن كيني)، فيما يحصل أصحاب الفضية على 35 ألف دولار (4.5 ملايين شلن)، والبرونزية على 22 ألف دولار (2.8 مليون شلن).

حصاد الميداليات

بدأت كينيا مشوارها الذهبي بفوز بياتريس تشيبيت بسباق 10 آلاف متر، قبل أن تضيف بيريس جيبشيرشير ذهبية الماراثون للسيدات.

وتواصلت الانتصارات مع فيث تشيروتيتش في 3000 متر موانع، وفيث كيبيغون في 1500 متر، ثم تشيبيت مجددا في 5000 متر، وإيمانويل وانْيوني في 800 متر، قبل أن تختتم ليليان أوديرا الحصاد بذهبية سابعة في اليوم الأخير.

أما الفضيات فجاءت عبر كيبيغون في 5000 متر، ودوركوس إوي في 1500 متر، بينما أحرز الرجال البرونزيتين: رينولد تشيروييوت في 1500 متر، وإدموند سيريم في 3000 متر موانع.

الجوائز المالية

باحتساب الجوائز، نالت كينيا من الاتحاد الدولي نحو 490 ألف دولار (63.3 مليون شلن) من الذهبيات، و70 ألف دولار (9 ملايين شلن) من الفضيات، و44 ألف دولار (5.6 ملايين شلن) من البرونزيات، ليصل الإجمالي إلى 604 آلاف دولار (78 مليون شلن)، وكانت كيبيغون وتشيبيت من أبرز المستفيدين ماليا.

مكافآت حكومية مضاعفة

ولم تتوقف المكاسب عند الجوائز الدولية، إذ أعلنت وزارة الرياضة الكينية في أغسطس/آب عن مضاعفة المكافآت الحكومية للأبطال الأولمبيين والبارالمبيين، لتصبح 23 ألف دولار (3 ملايين شلن) للذهبية، و15 ألف دولار (2 مليون شلن) للفضية، و7700 دولار (مليون شلن) للبرونزية.

وبناء على هذه المعايير، سيحصل أبطال العالم على 207 ألف دولار (27 مليون شلن) إضافية من الحكومة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 805 ألف دولار (105 ملايين شلن)، في مكافأة تاريخية تعكس حجم الإنجاز الرياضي والوطني.