إنجاز تاريخي.. كينيا تحصد الذهب والملايين في بطولة العالم لألعاب القوى

Kenya's Faith Kipyegon celebrates after competing the women's 1,500 meters final at the World Athletics Championships in Tokyo, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Abbie Parr)
الكينية فيث كيبيجون ترفع علم بلادها بعد فوزها في نهائي سباق 1500 متر للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول 2025. (أسوشيتد برس)
Published On 23/9/2025
آخر تحديث: 14:36 (توقيت مكة)

حصدت كينيا مكاسب مالية ضخمة إلى جانب مجدها الرياضي، بعد أن أنهى فريقها لألعاب القوى بطولة العالم 2025 في طوكيو بـ11 ميدالية، ليحلّ في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة في جدول الترتيب العام.

وقد ترجمت الإنجازات الميدانية إلى أرقام مالية لافتة، إذ ينصّ نظام الجوائز المعتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى على منح الفائزين بالميداليات الذهبية 70 ألف دولار (نحو 9 ملايين شلن كيني)، فيما يحصل أصحاب الفضية على 35 ألف دولار (4.5 ملايين شلن)، والبرونزية على 22 ألف دولار (2.8 مليون شلن).

Sep 17, 2025; Tokyo, Japan; Faith Cherotich (KEN) celebrates after winning the gold medal in a championship record time in the women’s 3,000 meter steeplechase during the World Athletics Championships at National Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
الكينية فيث تشيروتيتش تحتفل بفوزها بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات، مسجلة زمنا قياسيا في بطولة العالم لألعاب القوى (رويترز)

حصاد الميداليات

بدأت كينيا مشوارها الذهبي بفوز بياتريس تشيبيت بسباق 10 آلاف متر، قبل أن تضيف بيريس جيبشيرشير ذهبية الماراثون للسيدات.

وتواصلت الانتصارات مع فيث تشيروتيتش في 3000 متر موانع، وفيث كيبيغون في 1500 متر، ثم تشيبيت مجددا في 5000 متر، وإيمانويل وانْيوني في 800 متر، قبل أن تختتم ليليان أوديرا الحصاد بذهبية سابعة في اليوم الأخير.

أما الفضيات فجاءت عبر كيبيغون في 5000 متر، ودوركوس إوي في 1500 متر، بينما أحرز الرجال البرونزيتين: رينولد تشيروييوت في 1500 متر، وإدموند سيريم في 3000 متر موانع.

TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 14: (L-R) Silver medalist Tigst Assefa of Team Ethiopia, Gold medalist Peres Jepchirchir of Team Kenya and Bronze medalist Julia Paternain of Team Uruguay pose for a photo on the podium during the Women's Marathon medal ceremony on day two of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 14, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)
حازت الكينية بيريس جيبشيرشير (وسط) على ذهبية الماراطون في البطولة (غيتي إيميجز)

الجوائز المالية

باحتساب الجوائز، نالت كينيا من الاتحاد الدولي نحو 490 ألف دولار (63.3 مليون شلن) من الذهبيات، و70 ألف دولار (9 ملايين شلن) من الفضيات، و44 ألف دولار (5.6 ملايين شلن) من البرونزيات، ليصل الإجمالي إلى 604 آلاف دولار (78 مليون شلن)، وكانت كيبيغون وتشيبيت من أبرز المستفيدين ماليا.

Kenya's Beatrice Chebet, gold, and Kenya's Faith Kipyegon, silver, react after the women's 5,000 meters final at the World Athletics Championships in Tokyo, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Petr David Josek)
الكينيتين بياتريس تشيبيت (يمين)، الحائزة على الميدالية الذهبية، وفيث كيبيجون، الحائزة على الميدالية الفضية، تتبادلان التهاني بعد نهائي سباق 5000 متر للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو في تجسيد للسيطرة الكينية (أسوشيتد برس)

مكافآت حكومية مضاعفة

ولم تتوقف المكاسب عند الجوائز الدولية، إذ أعلنت وزارة الرياضة الكينية في أغسطس/آب عن مضاعفة المكافآت الحكومية للأبطال الأولمبيين والبارالمبيين، لتصبح 23 ألف دولار (3 ملايين شلن) للذهبية، و15 ألف دولار (2 مليون شلن) للفضية، و7700 دولار (مليون شلن) للبرونزية.

وبناء على هذه المعايير، سيحصل أبطال العالم على 207 ألف دولار (27 مليون شلن) إضافية من الحكومة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 805 ألف دولار (105 ملايين شلن)، في مكافأة تاريخية تعكس حجم الإنجاز الرياضي والوطني.

المصدر: الصحافة الأفريقية

