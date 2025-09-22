منتخب الجزائر للمحليين يستعد لكأس العرب بمواجهة فلسطين وديا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، خوض المنتخب الوطني للمحليين مباراتين وديتين مع نظيره الفلسطيني، وذلك خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضمن الاستعدادات لمسابقة كأس العرب.

وقال الاتحاد الجزائري عبر موقعه الإلكتروني إنه في إطار تحضيراته لنهائيات كأس العرب فيفا 2025، المقررة بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول، سيدخل المنتخب الوطني (أ) في معسكر تحضيري بمدينة عنابة (شمال شرق) من 6 إلى 13 أكتوبر، تزامنا مع فترة التوقف الدولي للفيفا.

وأوضح أنه خلال المعسكر التدريبي سيخوض المنتخب الجزائري بقيادة مجيد بوقرة مباراتين وديتين أمام المنتخب الأول لفلسطين، الأولى يوم 9 أكتوبر، والثانية يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، وستقام المباراتان على أرضية ملعب 19 مايو 1956 بعنابة.

وتستضيف قطر النسخة المقبلة من كأس العرب للمرة الثانية تواليا، بعد نسخة استثنائية جرت نهاية عام 2021، ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مسابقة كأس العالم 2022.

ويحمل منتخب "محاربي الصحراء" لقب النسخة الأخيرة من كأس العرب، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بهدفين دون رد.

وفي النسخة الثانية من المسابقة، أوقعت قرعة كأس العرب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الرابعة مع العراق، والمتأهل من مباراتي البحرين وجيبوتي، والسودان ولبنان.

في المقابل، يخوض منتخب "الفدائي" الفلسطيني مباراة تمهيدية مع ليبيا للتأهل للبطولة والانضمام للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر وتونس، والمتأهل من مباراة سوريا وجنوب السودان.

وتشمل المجموعة الثانية للمسابقة منتخبات المغرب والسعودية والمتأهل من مباراتي عُمان والصومال، واليمن وجزر القمر.