ضربة موجعة لبرشلونة بإصابة لوبيز وخضوع غافي للجراحة

بات من المقرر أن يخضع غافي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، لعملية جراحية في ركبته اليمنى. وغاب اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 21 عاما عن آخر 4 مباريات لفريقه.

وقال برشلونة في بيان له "خضع غافي لاختبار الإجهاد الرياضي وذلك بعد إنهاء برنامجه العلاجي للحفاظ على الركبة اليمنى التي تعرض للإصابة بها".

وأضاف أنه من أجل ضمان السلامة وتحقيق أفضل حل ممكن لتعافي اللاعب وعودته إلى الملاعب، فإن اللاعب سيخضع لعملية جراحية بالمنظار.

غياب لوبيز 3 أسابيع

أعلن برشلونة -اليوم الاثنين- غياب لاعب الوسط فيرمين لوبيز عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في عضلات الساق خلال الفوز على خيتافي 3-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

وأصيب لاعب منتخب إسبانيا (22 عاما)، الذي سجل هدفين في فوز برشلونة 6-صفر على بلنسية هذا الشهر، بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وقال برشلونة عبر منصة إكس "يعاني فيرمين لوبيز من إصابة في العضلة الحرقفية القطنية لساقه اليسرى. سيغيب عن الملاعب نحو 3 أسابيع".

وستحرم الإصابة لوبيز من المشاركة مع برشلونة في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتأخر برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، الذي يحل ضيفا على ريال أوبييدو يوم الخميس، بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر.